DOLAR
38,4 0%
EURO
43,69 0%
ALTIN
4.094,52 -0,11%
BITCOIN
3.621.176,58 0,63%

Rıza Çalımbay, Sivasspor'un Antalyaspor zaferini değerlendirdi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor galibiyetini ve önlerindeki zorlu maçları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 19:25
Rıza Çalımbay, Sivasspor'un Antalyaspor zaferini değerlendirdi

Sivasspor, Antalyaspor'u 2-0 ile geçti

Trendyol Süper Ligi'nin 33. haftasında Net Global Sivasspor, kendi sahasında Onvo Antalyaspor ile karşılaştı ve mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Rıza Çalımbay, zaferden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Final Maçı Önemi

Çalımbay, maç için "Bu bizim için bir final maçıydı ve birini atlattık. Oynayacağımız maçlar var. İşimiz çok zor, zor bir şeyi kolay yere getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. Ligde kalabilmek adına 3 puana ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Çalımbay, "Hala puanlara ihtiyacımız var. Maçın başından sonuna kadar gayet iyi oynadık ve umarım bundan sonraki maçlarda daha iyi performans sergileyebiliriz" dedi.

Galatasaray ile Zorlu Maç

Bir sonraki maçlarının Galatasaray ile olacağını hatırlatan Çalımbay, bu karşılaşmanın 3 ihtimalli olduğunu belirtti. "Galatasaray maçı bizim için çok önemli. Oradan alacağımız puan ve puanlar çok çok değerli olacak" diyen Çalımbay, ekledi: "Mutlaka şu oynadığımız oyunun üstüne çıkmamız gerekiyor ki diğer maçları iyi bitirelim."

Trendyol Süper Ligin 33. haftasında kendi sahasında Onvo Antalyaspor'u 2-0 yenen Net Global...

Trendyol Süper Ligin 33. haftasında kendi sahasında Onvo Antalyaspor'u 2-0 yenen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki basın toplantısında açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Ligin 33. haftasında kendi sahasında Onvo Antalyaspor'u 2-0 yenen Net Global...

Trendyol Süper Ligin 33. haftasında kendi sahasında Onvo Antalyaspor'u 2-0 yenen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki basın toplantısında açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğlaspor, 9 Yıl Aradan Sonra TFF 2. Lig'e Yükseldi
2
Rıza Çalımbay, Sivasspor'un Antalyaspor zaferini değerlendirdi
3
Emre Belözoğlu: "Sivasspor Galibiyeti Hak Etti"
4
Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta Start Aldı
5
Denizlispor, Profesyonel Liglere Veda Etti
6
Colovray Spor Merkezi'nde UEFA Gençlik Ligi Hazırlıkları Tamamlandı
7
Galatasaray'dan Kalan Maçlara Final Havasında Hazırlık

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor