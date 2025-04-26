Rıza Çalımbay, Sivasspor'un Antalyaspor zaferini değerlendirdi

Sivasspor, Antalyaspor'u 2-0 ile geçti

Trendyol Süper Ligi'nin 33. haftasında Net Global Sivasspor, kendi sahasında Onvo Antalyaspor ile karşılaştı ve mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Rıza Çalımbay, zaferden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Final Maçı Önemi

Çalımbay, maç için "Bu bizim için bir final maçıydı ve birini atlattık. Oynayacağımız maçlar var. İşimiz çok zor, zor bir şeyi kolay yere getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. Ligde kalabilmek adına 3 puana ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Çalımbay, "Hala puanlara ihtiyacımız var. Maçın başından sonuna kadar gayet iyi oynadık ve umarım bundan sonraki maçlarda daha iyi performans sergileyebiliriz" dedi.

Galatasaray ile Zorlu Maç

Bir sonraki maçlarının Galatasaray ile olacağını hatırlatan Çalımbay, bu karşılaşmanın 3 ihtimalli olduğunu belirtti. "Galatasaray maçı bizim için çok önemli. Oradan alacağımız puan ve puanlar çok çok değerli olacak" diyen Çalımbay, ekledi: "Mutlaka şu oynadığımız oyunun üstüne çıkmamız gerekiyor ki diğer maçları iyi bitirelim."

Trendyol Süper Ligin 33. haftasında kendi sahasında Onvo Antalyaspor'u 2-0 yenen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki basın toplantısında açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Ligin 33. haftasında kendi sahasında Onvo Antalyaspor'u 2-0 yenen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki basın toplantısında açıklamada bulundu.