Rıza Kayaalp, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 09:30
Rıza Kayaalp, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Olimpiyat İkincisi Rıza Kayaalp, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasına katıldı. Olimpiyat ikincisi unvanına sahip olan Kayaalp, uluslararası arenada kazandığı başarılarla dikkat çekiyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonluğu gibi pek çok başarıya imza atan Kayaalp, Türk sporunu uluslararası platformda temsil etmeye devam ediyor. Oylamaya katılarak hem sporu hem de Anadolu Ajansı'nın çalışmalarını desteklemek amacıyla bu önemli etkinliğe dahil oldu.

Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Anadolu Ajansının (AA)...

Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Anadolu Ajansının (AA)...

Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beta Enerji, Milli Motosikletçilere Destek Oluyor
2
Triatlon Federasyonu MHK Başkanlığı'na Mustafa Şirin Atandı
3
Anadolu Üniversitesi, Yenimahalle Belediyespor'u 30-26 Mağlup Etti
4
UCI 2025’te Türk Bisiklet Takımları Sevindiriyor!
5
Fenerbahçe Opet, 72 Maçlık Rekor Galibiyet Serisine 4 Kupa Sığdırdı
6
Antalyaspor'dan Beklenmedik Ayrılık: Alex de Souza Görevden Alındı
7
Jannik Sinner Avustralya Açık'ta Çeyrek Finale Yükseldi

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!