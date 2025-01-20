Rıza Kayaalp, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Olimpiyat İkincisi Rıza Kayaalp, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasına katıldı. Olimpiyat ikincisi unvanına sahip olan Kayaalp, uluslararası arenada kazandığı başarılarla dikkat çekiyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonluğu gibi pek çok başarıya imza atan Kayaalp, Türk sporunu uluslararası platformda temsil etmeye devam ediyor. Oylamaya katılarak hem sporu hem de Anadolu Ajansı'nın çalışmalarını desteklemek amacıyla bu önemli etkinliğe dahil oldu.

Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.