Rize'de Akarsu Kano Slalom ve Kayak Cross Türkiye Şampiyonası Gerçekleşti

Rize'de 165 Sporcu Kıyasıya Yarıştı

Türkiye Kano Federasyonu'nun düzenlediği Akarsu Kano Slalom ve Kayak Cross Türkiye Şampiyonası, Rize'nin Ardeşen ilçesinde, Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru Fırtına Deresi'nde gerçekleştirildi. Şampiyonaya, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 165 sporcu katıldı.

Başkan Kabakçı: "Madalya İçin Güzel Bir Ortam Var"

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, sporcuların bu yarışmada madalya kazanmak için güzel bir ortamda mücadele ettiğini ifade ederek, "Milli sporcularımızın bu yıl Slovenya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacaklarını umuyoruz. Burada milli takımdaki sporcularımızın performanslarını gözlemleme fırsatı bulduk," dedi.

Kayak Cross Kategorisi ile Yeni Bir Deneyim

Kabakçı, Türkiye’de ilk defa düzenlenen kayak cross yarışlarının kendileri için farklı bir deneyim sunduğunu ve hem akarsu slalom hem de kayak cross branşlarında yarışmaların icra edildiğini vurguladı.

Şampiyonlar Sevinçlerini Paylaştı

Şampiyonluk yaşamanın mutluluğunu yaşayan Çaykur Rizespor Kulübü sporcusu Hasan Mert Taşkıran, büyük erkekler K1 ve kayak cross kategorilerinde birinci olmanın heyecanını dile getirdi. Yıldız erkekler K1 kategorisinde şampiyon olan Yiğit Ege Yılmaz ise, "Şampiyon oldum çok mutluyum, duygularımı ifade edemiyorum. İlk defa Türkiye şampiyonasında birinci oldum," şeklinde konuştu.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Dereceye giren sporculara ödülleri, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı'nın yanı sıra Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ve Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün tarafından verildi.

Türkiye Kano Federasyonunun faaliyet programındaki Akarsu Kano Slalom ve Kayak Cross Türkiye Şampiyonası, Rize'de yapıldı. Türkiye'nin farklı illerinden kente gelen 165 sporcu, Ardeşen ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru Fırtına Deresi'nde mücadele etti.

Türkiye Kano Federasyonunun faaliyet programındaki Akarsu Kano Slalom ve Kayak Cross Türkiye Şampiyonası, Rize'de yapıldı. Türkiye'nin farklı illerinden kente gelen 165 sporcu, Ardeşen ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru Fırtına Deresi'nde mücadele etti.