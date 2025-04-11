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Rize'de Kaçkar by UTMB İçin Hazırlıklar Hızla Devam Ediyor

Rize'de düzenlenecek Kaçkar by UTMB maratonu, dağ ve macera sporlarının en önemli etkinliği olarak tanıtılıyor.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 13:38
Rize'de Kaçkar by UTMB İçin Hazırlıklar Hızla Devam Ediyor

Rize'de, eylül ayında düzenlenecek olan Kaçkar by UTMB maratonu için hazırlıklar sürüyor. Ultra Trail Mont-Blanc (UTMB) Türkiye lisans sahibi Özgür Emeklioğlu, bu organizasyonun önemini vurgulayarak, "Bu bizim için en önemli vitrindeki ürünümüz. Dünya sahnesine dağ ve macera sporları olarak çıkmamızı sağlayacak," dedi.

Emeklioğlu, gazetecilere verdiği demeçte maratona olan yoğun ilginin gözlemlendiğini belirtti. Dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biri olarak nitelendirilen UTMB maratonunun Türkiye etabı, uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekiyor.

Emeklioğlu, "Dünya'nın herhangi bir noktasında UTMB yarışı varsa, o ülkenin o noktası, o ülkenin dağ sporları macera turizmi destinasyonudur. Bu organizasyon bizim için büyük bir fırsat," şeklinde konuştu.

Kaçkar Dağları'nın eşsiz doğasına da değinen Emeklioğlu, "Bu bölge, çoban yolları olarak bilinen yayla yürüyüş yollarına ve muhteşem bir doğaya ev sahipliği yapıyor," ifadelerini kullandı. Rize-Artvin Havalimanı sayesinde yarış noktasına ulaşımın kolaylaştığına dikkat çeken Emeklioğlu, "Şu an dünyanın merkezindeyiz. Hatta Kaçkarlar için 'dünyanın merkezi' diyebiliriz," dedi.

Yarış boyunca sporcuların 13 farklı yayladan geçeceğini belirten Emeklioğlu, Ayder Yaylası merkezli başlayacak bu etkinlikte, katılımcıların birçok güzellik göreceklerini ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Turizm Geliştirme Ajansı'nın destekleriyle gerçekleştirilen etkinlik, dünya genelinde yayınlanacak. Emeklioğlu, bu deneyimi sadece koşarak hissedebileceklerine, anlatmanın veya tarif etmenin zor olduğuna dikkat çekti.

Ultra Trail Mont-Blanc (UTMB) Türkiye lisans sahibi Özgür Emeklioğlu, gazetecilere yaptığı...

Ultra Trail Mont-Blanc (UTMB) Türkiye lisans sahibi Özgür Emeklioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, maraton için yoğun bir talep olduğunu belirtti.

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