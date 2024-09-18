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Roma, Yeni Teknik Direktörü Ivan Juric'i Açıkladı

Roma, Hırvat teknik adam Ivan Juric'i teknik direktör olarak atadı. De Rossi ile yollar ayrıldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 23:54
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 23:54
Roma, Yeni Teknik Direktörü Ivan Juric'i Açıkladı

Roma, Yeni Dönem Başlatıyor

İtalya'nın köklü futbol kulüplerinden Roma, teknik direktörlük görevi için yeni bir isimle anlaştı. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Hırvat teknik direktör Ivan Juric, Roma'nın başına getirildi.

Görev Değişikliği Şaşkınlık Yarattı

Sabah saatlerinde alınan bir kararla, Daniele De Rossi'nin görevine son veren kulüp yönetimi, akşam saatlerinde Juric'in ismini duyurdu. 49 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Hırvatistan, İspanya ve İtalya'da futbol oynamış bir isim olarak dikkat çekiyor. Roma ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

Juric'ten İlk Antrenman Görüntüleri

Yeni teknik direktör Ivan Juric, takımın başındaki ilk antrenmanında yer aldı. Roma, bu antrenmandan fotoğraflar paylaşarak taraftarlarını bilgilendirdi.

Eski Teknik Direktör De Rossi'ye Destek

Uzun yıllar Roma forması giymiş olan Daniele De Rossi'nin takımın teknik direktörlüğüne geçmesi ve ardından yaşanan ani görevden alma, taraftarlar arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Roma’nın futbolcuları ve taraftarları, eski teknik direktörlerine desteklerini ileten mesajlar paylaştı.

Sorunlu Başlangıç

Bu sezon Serie A'da 4 hafta geride kalırken Roma, De Rossi yönetiminde henüz galibiyet elde edemedi. 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yalnızca 3 puan toplayan başkent ekibi, Juric ile yeni bir başlangıç yapmayı umut ediyor.

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