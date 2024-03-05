Ronaldo ve Messi'nin arasını açacak olay sözler

Fransa'nın futbol tarihinde iz bırakmış eski futbolcularından biri olan Frank Leboueuf, Cristiano Ronaldo'nun Ligue 1 hakkındaki tartışmalı açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Portekizli süperstar, Suudi Pro Lig'deki Al Nassr takımına transfer olmasının ardından yaptığı bir ödül töreni konuşmasında, Suudi Arabistan Ligi'nin Fransa'nın Ligue 1'inden üstün olduğunu ifade etmişti.

Leboueuf, Ronaldo'nun bu sözleri üzerine sert eleştirilerde bulunarak, özellikle Lionel Messi üzerinden çarpıcı bir cevap verdi. Fransız eski futbolcu, "Ronaldo'nun Suudi Arabistan Ligi'nin Ligue 1'den daha iyi olduğunu söylemesi beni rahatsız etti. Neden bu değerlendirmeyi, kendi ülkesinin ligi olan Portekiz ligi için değil de, özellikle Lionel Messi'nin Ligue 1'de oynamış olmasına referansla Ligue 1 için yapıyor? Bu durum, Ronaldo'nun eleştirilerine karşı bir tepki olarak algılanabilir." ifadelerini kullandı.





Portekizli yıldızın, Suudi Arabistan Ligi'nin Ligue 1'den üstün olduğunu savunmasına karşı çıkan Leboueuf, ülkesinin futbolunu koruma ve savunma amacıyla konuştu. Ayrıca, Ronaldo'nun çenesini kapatması gerektiğini belirterek, bu tür açıklamaların Ligue 1'e haksızlık olduğunu vurguladı. "Bir oyuncu olarak ona büyük bir saygım var ama Ronaldo çenesini kapatsın. Bu, Fransa Ligue 1'e haksızlık ve saygısızlıktır. Messi'nin oynadığı ligi küçümsemek yerine, kendi başarılarına odaklanmalıdır." şeklindeki sert ifadeleriyle Leboueuf, tartışmanın dozunu artırdı.

Ronaldo'nun Ligue 1'e yönelik eleştirileri ve Leboueuf'un bu eleştirilere verdiği sert yanıt, futbol camiasında geniş bir yankı uyandırdı. Taraftarlar ve spor otoriteleri, bu sözlü çatışmanın ardındaki gerilimi merakla izliyor ve futbol dünyasında yeni bir polemiğin doğup doğmayacağını speküle ediyor. Bu gelişme, futbolseverleri iki büyük futbol efsanesi arasındaki rekabetin dışında kalmamaya teşvik ediyor.