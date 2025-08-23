Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu'nda İkinci Gün Başladı — Tuz Gölü'nde 4 Kategori, 750 Sporcu

Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu'nda ikinci gün yarışları başladı

Tuz Gölü'nde düzenlenen Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu kapsamında ikinci gün yarışları, dört kategorideki koşularla start aldı.

Kategoriler ve start noktası

Yarışların startı, Aksaray'ın Eskil ilçesi'nden verildi. Etkinlikte koşulan kategoriler 40 kilometre, 80 kilometre, 10-K ve takım yarışları olarak belirlendi.

Yetkililer ve katılımcılar

Yarışları Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak de yerinde takip etti. Organizasyona yerli ve yabancı 750 sporcu katılıyor.

Programın tamamlanması

Maraton, yarın yapılacak yarışlar ve ödül töreniyle sona erecek.

