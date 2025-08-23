DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.720.329,25 1,11%

Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu'nda İkinci Gün Başladı — Tuz Gölü'nde 4 Kategori, 750 Sporcu

Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu'nun ikinci gün yarışları Tuz Gölü'nde 4 kategoride başladı; 750 sporcu mücadele ediyor, organizasyon yarınki yarışlar ve ödül töreniyle sona erecek.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 12:35
Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu'nda İkinci Gün Başladı — Tuz Gölü'nde 4 Kategori, 750 Sporcu

Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu'nda ikinci gün yarışları başladı

Tuz Gölü'nde düzenlenen Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu kapsamında ikinci gün yarışları, dört kategorideki koşularla start aldı.

Kategoriler ve start noktası

Yarışların startı, Aksaray'ın Eskil ilçesi'nden verildi. Etkinlikte koşulan kategoriler 40 kilometre, 80 kilometre, 10-K ve takım yarışları olarak belirlendi.

Yetkililer ve katılımcılar

Yarışları Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak de yerinde takip etti. Organizasyona yerli ve yabancı 750 sporcu katılıyor.

Programın tamamlanması

Maraton, yarın yapılacak yarışlar ve ödül töreniyle sona erecek.

Tuz Gölü'nde düzenlenen Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu'nun ikinci gün yarışları, 4...

Tuz Gölü'nde düzenlenen Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu'nun ikinci gün yarışları, 4 kategorideki koşularla başladı. Aksaray'ın Eskil ilçesinde, 40, 80 kilometre, 10-K ve takım yarışlarının startı verildi. Yarışları, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak da yerinde takip etti.

Tuz Gölü'nde düzenlenen Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu'nun ikinci gün yarışları, 4...

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hentbol Süper Kupa: Yarın Şampiyon Belli Oluyor
2
Meriç Nehri, Kürek Milli Takımı İçin Kamp Merkezi Oldu
3
Kayserispor Başkanı Açıkalın: Gisdol'a Güveniyoruz
4
Beşiktaş'ın Süper Lig Serüveni: 67 Sezonda 1.203 Galibiyet ve 16 Şampiyonluk
5
Galatasaray HDI Sigorta, ABD'li Pasör Michael Wright'ı Transfer Etti
6
Türkiye, Dünya 21 Yaş Altı'da Fas'ı 3-0 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
7
Trabzonspor - Hesap.com Antalyaspor: 59. Randevu ve Evde Süregelen Üstünlük

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar