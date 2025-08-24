DOLAR
Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu Tuz Gölü'nde Sona Erdi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde düzenlenen Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu, 13 ülkeden 750 sporcunun katılımıyla Tuz Gölü'nde 3 gün süren etkinlikle sona erdi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 14:35
Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu Tuz Gölü'nde Sona Erdi

Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu Tuz Gölü'nde Sona Erdi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları buluşturan Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu, üçüncü günün sonunda yapılan ödül töreniyle sona erdi.

Bu yıl 13 farklı ülkeden 750 sporcu katıldı. Maraton, Tuz Gölü çevresinde 3 gün boyunca devam etti. Sporcular 100 mil, 80K, 40K, 20K, 15K ve 10K parkurlarında, gece ve gündüz olmak üzere farklı kategorilerde kıyasıya mücadele etti.

Yarışların yanı sıra kamp alanında renkli etkinlikler düzenlendi. Katılımcılar çadırlarını kurarak hem yarış heyecanını yaşadı hem de festival havasındaki organizasyonda gece sinema gösterimi, konserler ve semazen gösterileriyle unutulmaz anlar yaşadı.

Dereceye giren sporcular

100 mil (Erkekler): Veli Akbayrak, Serdar Dursun, Birkan Halis

100 mil (Kadınlar): Rojda Sezer, Süreyya Acar, Beste Gün Aslan

80K (Erkekler): Mahmut Yavuz, Ayhan Esen, Murat Şanda

80K (Kadınlar): Cecile Lavigne, Çiğdem Topatan

Açıklama

Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, AA muhabirine, Tuz Gölü'ne gelen misafirleri en iyi şekilde ağırladıklarını belirterek, "Farklı kategoriler, gece ve gündüz koşularıyla 3 gün süren Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Festival havasında geçen yarışmayla 750 sporcu ve toplamda 1500 kişi ağırladık. Tuz Gölü ultra maraton yarışmalarını geleneksel hale getirip her sene düzenleyeceğimizi bildirmek istiyorum." diye konuştu.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları buluşturan...

Aksaray'ın Eskil ilçesinde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları buluşturan "Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu" üçüncü günün sonunda yapılan ödül töreniyle sona erdi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları buluşturan...

