Sadettin Saran'dan Fenerbahçe Genel Kurulu Çağrısı: 'İhtişamımızı Gösterelim'

Başkan adayı Sadettin Saran, eski Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda katılım çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 12:26




Başkan adayı Saran'dan katılım ve birlik mesajı

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, kulübün olağanüstü seçimli genel kuruluna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurulda basın mensuplarına konuşan Saran, üyeler ve taraftarlara çağrıda bulundu.

Basında ve kameralar önünde yaptığı konuşmada Saran, şunları kaydetti:

"Hepinize teşekkür ederim. Bugün Fenerbahçe'nin bayramı. Fenerbahçe için buradayız. Ne Ali Bey (Koç) için ne benim için. Önemli olan katılımın çok olması. Gösterelim kendi ihtişamımızı. Sadece kendimize değil dışarıya da gösterelim. O yüzden ben bugün için bayram diyorum. İnşallah değişimin ilk günü olacak. Söylentilere inanmayıp, bu bel altı vuruşlara inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim iyi ki varsınız."

