Sadettin Saran Fenerbahçe Başkanı: Yüksek Divan Kurulu kesin sonuçları açıkladı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul sonuçlarını kesinleştirdi; Sadettin Saran 12 bin 325 oyla başkan seçildi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 21:14
Sadettin Saran başkan seçildi

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı, dün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul sonrasında sayım ve seçim sonuçlarına itiraz olmadığını belirterek kesin sonuçları duyurdu.

Kongrede toplam 24 bin 732 üye oy kullanırken, bunların 24 bin 393'ü geçerli sayıldı.

Başkanlığa seçilen Sadettin Saran 12 bin 325 oy alırken, rakibi Ali Koç 12 bin 68 oyda kaldı.

Seçimde 135 boş ve 204 geçersiz oy kullanıldığı açıklandı.

Sadettin Saran, Ali Koç'a karşı üstünlük kurarak, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı oldu.

