Şafak Müderrisgil, Bakan Osman Aşkın Bak'ı Ziyaret Etti

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti. Bu önemli toplantı, Türk tenisinin geleceğine yönelik atılan adımları ve stratejileri değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Müderrisgil, görev süresinin ilk üç ayında Türk tenisinde yapılan çalışmalar hakkında Bakan Bak'a bilgi verdi. Ayrıca, hayata geçirilmesi planlanan proje ve stratejiler üzerinde de duruldu.

Görüşmede, Türk tenisinin altyapıdan profesyonel düzeye kadar her alanda nasıl daha da güçlendirilebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Sporcuların gelişimi ve uluslararası alandaki başarıların artırılması konuları da ele alındı.

Müderrisgil, Türk tenisinin gelişimine verdiği sürekli destek ve katkılardan dolayı Bakan Bak'a teşekkürlerini sundu.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti.