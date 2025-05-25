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Şahinbey Ampute Futbol Takımı Süper Lig Şampiyonu Oldu

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Gebze Belediye'yi 3-0 yenerek Ampute Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 15:31
Şahinbey Ampute Futbol Takımı Süper Lig Şampiyonu Oldu

Şahinbey Ampute Futbol Takımı Şampiyonluğu Kutluyor

Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı 3-0 mağlup ederek, Ampute Süper Lig şampiyonu oldu. Akkent Spor Köyü'nde gerçekleşen final niteliğindeki mücadele, iki takımın büyük bir heyecanla kaptanlık yaptığı bir ortamda oynandı.

Final Karşılaşması ve Maçın Detayları

Ev sahibi Şahinbey, Mohammed Mübarek, Hamza Mohammed ve Fuat Tastan’ın golleriyle rakibini 3-0 yenerek ligin zirvesine tırmandı. Aynı puanda bulunmasına rağmen, Alves Kablo Ampute Futbol Takımı'nı ikili averajla geride bırakan Şahinbey ekibi, sezonu şampiyon olarak kapattı.

Başkan Tahmazoğlu'ndan Kutlama Mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Şahinbey için bu ilk şampiyonluk değil. Daha önce iki kez Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasını, üç kez de Türkiye Süper Lig kupasını kazandılar. Bu sezon dördüncü kez Süper Lig kupasını kazandılar. Bedensel engelli olmalarına rağmen, yılmadan azimle mücadele ettiler. Engelin bedende değil, zihinde olduğuna inanan sporcularımızı yürekten kutluyorum. Disiplinli ve sabırlı çalışmalarıyla şampiyonluğu hak ettiler," ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Fatih Karakuş'un Teşekkürleri

Takımın Teknik Direktörü Fatih Karakuş, Gazianteplilere verdikleri destek için teşekkür ederek, "Şahinbey'in olduğu her yerde birincilik vardır." dedi.

Ödül Töreni ve Kutlamalar

Karşılaşmanın ardından madalyaları, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile AK Parti Gaziantep milletvekilleri Eyüp Özkeçeci ve Irfan Çelikaslan takdim etti. Kupayı alan futbolcular, sahada coşkulu bir kutlama gerçekleştirerek şampiyonluk sevincini paylaştı.

Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı 3-0 mağlup...

Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı 3-0 mağlup ederek, ikili averajla Ampute Süper Lig şampiyonu oldu. Kupayı alan ev sahibi ekip, saha içinde coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı 3-0 mağlup...

Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı 3-0 mağlup ederek, ikili averajla Ampute Süper Lig şampiyonu oldu. Kupayı alan ev sahibi ekip, saha içinde coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.

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