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Sakarya'da UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası Start Aldı

Sakarya'da başlayan UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, 24 ülkeden 71 sporcunun katılımıyla heyecan dolu yarışmalara ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 13:17
Sakarya'da UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası Start Aldı

Sakarya'da UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası

UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, Sakarya'da heyecan verici eleme yarışları ile başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen bu prestijli şampiyona, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştiriliyor.

Katılımcılar ve Parkur Özellikleri

Şampiyonaya, elit kadın ve erkek kategorilerinde 24 ülkeden 71 sporcu katılmakta. Yarışlar, engellerle dolu 1 kilometrelik parkurda eliminasyon sistemi ile yapılıyor. Ancak bazı sporcular, bisikletlerinin lastiklerinin patlaması nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

Mücadele Dolu Anlar

Sporcular, kıyasıya mücadele ederek en iyi performanslarını sergiliyor. Şampiyona, final yarışlarının ardından şampiyonaların tamamlanması ile sona erecek.

UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, Sakarya'da eleme yarışlarıyla başladı. Sakarya...

UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, Sakarya'da eleme yarışlarıyla başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, elit kadın ve erkekler kategorilerinde 24 ülkeden 71 sporcu katılıyor.

UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, Sakarya'da eleme yarışlarıyla başladı. Sakarya...

UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, Sakarya'da eleme yarışlarıyla başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, elit kadın ve erkekler kategorilerinde 24 ülkeden 71 sporcu katılıyor.

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