Sakaryaspor, Caner Erkin ve Burak Altıparmak'ı Kadro Dışı Bıraktı

Kulüpten yapılan resmi açıklama

Sakaryaspor yönetimi, Trendyol 1. Lig kadrosunda yer alan Caner Erkin ve Burak Altıparmak'ın kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Kulüp açıklamasında, yarım asrı aşan tarihiyle Sakaryaspor'un yalnızca sahadaki başarılarıyla değil, benimsediği ahlaki değerler, saygı ve kardeşlik kültürüyle de Türk futbolunun önde gelen camialarından biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada, yeşil-siyah formanın göğsündeki armanın taraftarın yüreğinde dostluğun, birlikteliğin, azmin, mücadelenin ve ahlaklı nesiller yetiştirmenin simgesi olduğuna dikkat çekildi. Kulüp çatısı altında mücadele eden her futbolcunun kardeşlik ve dayanışma ilkeleriyle hareket etmesinin esas olduğu belirtildi.

Metinde, hiçbir bireysel davranışın takım bütünlüğünün ve kulüp kültürünün önüne geçemeyeceği ifade edilerek şu ifadelere yer verildi: "Futbolcularımızın bu tutumu, teknik ekibimiz, yönetimimiz ve taraftarımız tarafından asla kabul edilmeyecektir."

Bu kapsamda yönetim kurulunun kararı doğrultusunda dün akşam oynadığımız maç (Pendikspor) esnasında centilmenlik ve takım ruhuna aykırı harekette bulunan oyuncuların kadro dışı bırakılmıştır.

Kulüp, tarihine gölge düşürecek her türlü davranışa karşı net ve kararlı duruşun sürdürüleceğini ifade etti.