DOLAR
39,16 0%
EURO
44,47 0%
ALTIN
4.152,82 0%
BITCOIN
4.079.505,52 0,52%

Sakaryaspor'da Olağanüstü Seçim İlan Edildi

Sakaryaspor, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Toplantı tarihi 1 Haziran olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 13:49
Sakaryaspor'da Olağanüstü Seçim İlan Edildi

Sakaryaspor'dan Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Sakaryaspor Kulübü, yönetim kurulunun oy çokluğuyla olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu önemli toplantı 1 Haziran tarihinde, saat 12.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Toplantı Detayları

Açıklamada, eğer çoğunluk sağlanamazsa, yine Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda, 8 Haziran tarihinde, aynı saat (12.00)’de çoğunluk aranmaksızın toplanılacağı belirtildi.

Bütün Sakaryaspor camiasının ilgiyle beklediği bu olağanüstü genel kurul, kulüp için yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

Sakaryaspor Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması...

Sakaryaspor Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

Sakaryaspor Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması...

Sakaryaspor Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri: İlk Taksit 2 Haziran'da Hesaplarda!

Mersin Belediyesi'nden Bayram Öncesi Destek: 750 TL - 1250 TL Ödeme

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şenol Güneş'ten Coşkulu Futbol Vurgusu
2
Sakaryaspor'da Olağanüstü Seçim İlan Edildi
3
12. Yeşilay Bisiklet Turu İç Anadolu'da Pedal Çevirdi
4
Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun Hedefi: Uluslararası Arenada Başarı
5
Pacers, Knicks'i Mağlup Ederek NBA Finaline Yükseldi
6
Fenerbahçe Beko Anıtkabir'i Ziyaret Etti
7
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya'yı 73-68 Yenerek Güçlü Bir Başlangıç Yaptı

Mersin Belediyesi'nden Bayram Öncesi Destek: 750 TL - 1250 TL Ödeme

2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri: İlk Taksit 2 Haziran'da Hesaplarda!

Kocaeli'den Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destek

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!