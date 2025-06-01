Sakaryaspor'da Olağanüstü Seçim İlan Edildi

Sakaryaspor'dan Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Sakaryaspor Kulübü, yönetim kurulunun oy çokluğuyla olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu önemli toplantı 1 Haziran tarihinde, saat 12.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Toplantı Detayları

Açıklamada, eğer çoğunluk sağlanamazsa, yine Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda, 8 Haziran tarihinde, aynı saat (12.00)’de çoğunluk aranmaksızın toplanılacağı belirtildi.

Bütün Sakaryaspor camiasının ilgiyle beklediği bu olağanüstü genel kurul, kulüp için yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

Sakaryaspor Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

Sakaryaspor Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.