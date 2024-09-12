Sakaryaspor Kulübü'nde Olağanüstü Kongre Gelişmeleri

Sakaryaspor Kulübü'nde Olağanüstü Kongre Duyurusu

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn, kulübün geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 15 Eylül'de gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi basın toplantısı düzenleyen İn, "Halen bu kulübün başındayız ve başkanlık için bir adaylık listesi bize iletilmedi," ifadelerini kullandı.

Borç ve Mali Durum Değerlendirmesi

İn, kulübün borç durumu hakkında bilgi vererek, "Göreve geldiğimde 18 milyon lira olarak açıklanan borcun aslında 40 milyon lira civarında olduğunu öğrendim. Bu borçlar arasında SGK ve vergi borçları, futbolcu alacakları ve özel firmalara olan borçlar bulunuyor," dedi.

Bunun yanı sıra olumsuz bir durum yaşanmadığı takdirde kongrede ibra ya da seçim süreçlerinin yaşanmayacağını belirten İn, "Eğer Pazar günü kongrede bir aday çıkmazsa, ben ve yönetimim görevimize devam edeceğiz," diye ekledi.

Futbolcuların Durumu ve Gelecek Planları

İn, takımın transfer sürecine de değinerek, 6 yabancı 15 yerli futbolcuyla sözleşme imzaladıklarını kaydetti. "1. Lig'de mücadele ediyoruz ve 350 milyon lira ile kurduğumuz takımı 160 milyon liraya kurduk," diyerek mali disiplinlerine dikkat çektiklerini ifade etti.

Ancak, kendilerine karşı duyulan rahatsızlığın futbolcuların ayrılma istemlerine sebep olduğunu belirten İn, "Topçular gitmek istiyor. Olağanüstü karar aldırmasalardı, ben bu borçları öderdim," şeklinde konuştu.

Kamuoyuna Mesajı

Sakaryaspor'un asıl sahibi ve destekçisi olmanın önemini vurgulayan İn, şunları söyledi: "Şu an şehir dışından gelen kişiler, kulübün başına geçmek için yoğun propaganda yürütüyor. Bu durumu kamuoyunun takdirine bırakıyorum." Ayrıca, sosyal medyada oğlunun tehdit edildiğini de sözlerine ekledi.

Başkan Gökhan İn, 22 Haziran'da yapılan olağan genel kurulda başkan seçilmişti. Ancak 30 Ağustos'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınması, kulüp camiasında tartışmalara yol açtı.

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.