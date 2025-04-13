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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'de Pendikspor'u 1-0 Geçti

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig 34. haftasında Pendikspor'u mağlup etti.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 18:01
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'de Pendikspor'u 1-0 Geçti

Sakaryaspor, İkinci Yarıya Güçlü Başladı

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında, Sakaryaspor, evinde ağırladığı Siltaş Yapı Pendikspor karşısında 1-0'lık galibiyet elde etti.

Maçın Detayları

Karşılaşmada tek golü atan Sakaryaspor, bu sonuçla ligde önemli bir galibiyet almış oldu. Taraftarlarının desteğiyle sahaya çıkan yeşil-siyahlı ekip, ikinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyerek galip geldi.

Bu galibiyet, Sakaryaspor'un ligdeki hedefleri açısından büyük bir öneme sahip. Takım, bu sonuçla birlikte yükselişini sürdürerek, sezon sonuna doğru iddialı bir konumda yer almak istiyor.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Sakarya Atatürk...

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Sakaryaspor oyuncusu Nicolas Julio Nkoulou NDoubena (fotoğrafta), mücadelede forma giydi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Sakarya Atatürk...

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Sakaryaspor oyuncusu Nicolas Julio Nkoulou NDoubena (fotoğrafta), mücadelede forma giydi.

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