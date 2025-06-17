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Sakaryaspor'un 60. Kuruluş Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Sakaryaspor'un 60. kuruluş yıldönümü etkinlikleri, taraftarların katıldığı yürüyüşle kutlandı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 22:16
Sakaryaspor'un 60. Kuruluş Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Sakaryaspor'un 60. Kuruluş Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Sakaryaspor Kulübü, kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir kutlama etkinliği düzenledi. Kulübün resmi sosyal medya hesabında yapılan yürüyüş çağrısını takiben, birçok taraftar Çark Caddesi'nde toplandı.

Yürüyüş ve Kutlama Anları

Kulüp başkanı Muhammet Kıratlı, yöneticiler ve taraftarlar, burada bir araya gelerek tezahüratlar eşliğinde Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü. Etkinlik sırasında, Kıratlı bir konuşma yaptı ve Sakaryaspor'un ulaşmış olduğu noktanın önemine değindi.

Kıratlı, konuşmasında, "Sakaryaspor'umuzun bu günlere gelmesinde emeği geçen tüm yöneticilerimize, teknik ekibimize, sporcularımıza ve en önemlisi bir gün bile desteklerini esirgemeyen bu büyük taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de Sakaryaspor'umuzu yalnızca sportif başarılara değil, şehrin tüm dinamikleriyle birleştirip gençlere ilham veren, topluma değer katan bir yapı haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Başarılarla dolu, gururla anılacak nice 60 yıllara diliyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin Eğlenceli Anları

Konuşmanın ardından, etkinlikte ortamı daha da coşturmak amacıyla meşaleler yakıldı ve bir havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Kutlamalar, Sakaryaspor'un tarihi ve geleceği için bir araya gelen tüm taraftarlar için unutulmaz anlar sundu.

Sakaryaspor Kulübü'nün kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi. Kulüp...

Sakaryaspor Kulübü'nün kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi. Kulüp Başkanı Muhammet Kıratlı, bazı yönetim kurulu üyeleri ile taraftarlar, Çark Caddesi'nden tezahüratlar eşliğinde eski Sakarya Atatürk Stadı'ndan kale arkası açık tribünün bulunduğu Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

Sakaryaspor Kulübü'nün kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi. Kulüp...

Sakaryaspor Kulübü'nün kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi. Kulüp Başkanı Muhammet Kıratlı, bazı yönetim kurulu üyeleri ile taraftarlar, Çark Caddesi'nden tezahüratlar eşliğinde eski Sakarya Atatürk Stadı'ndan kale arkası açık tribünün bulunduğu Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

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