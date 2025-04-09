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Sakaryaspor ve Boluspor Maçının Ardından Teknik Direktörlerden Değerlendirmeler

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, Boluspor'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 23:16
Sakaryaspor ve Boluspor Maçının Ardından Teknik Direktörlerden Değerlendirmeler

Sakaryaspor'un Teknik Direktörü İlker Püren Maç Sonrası Değerlendirdi

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında oynanan Boluspor-Sakaryaspor karşılaşmasında Sakaryaspor, rakibine 3-1 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, özellikle ikinci yarıda sergilenen isteğin eğer maçın başında gösterilebilseydi, galibiyeti elde edebileceklerini belirtti.

Püren, "İkinci yarıdaki isteğimizi ve arzumuzu eğer baştan ortaya koyabilseydik, buradan galibiyetle ayrılan taraf kesinlikle biz olurduk." dedi. Dört oyuncunun sakatlığının takımın performansını olumsuz etkilediğini kaydeden Püren, "Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığımız maçta istemediğimiz bir sonuç aldık. Hafta içinde Kakuta'nın sakatlanması ve diğer oyuncuların sorunları, oyun kurgumuzu etkiledi," şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın ilk yarısındaki dağınıklığın bu sakatlıklardan kaynaklandığını ifade eden Püren, ikinci yarıda oyuncu değişiklikleri yaparak farklı bir oyun planı uyguladıklarını açıkladı. "İlk yarı ve ikinci yarının oyunları arasında belirgin bir fark vardı. Çıktığımız istatistiklerde yüzde 68’e yüzde 32’lik bir kontrol vardı; rakip ceza sahasına 12 defa girerken, biz 24 defa girerek başarılı olamadık," dedi.

Boluspor'un Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın Açıklamaları

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise 3 hafta sonra kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. İlk yarıyı 2-0 önde kapattıklarını belirten Koşukavak, "Futbolda 2-0'lık skor çok güvenli değil. Bu durumda rakibin beklentisi artıyor. Soyunma odasında bazı değişiklikler yaptık ama iyi anlatamadığımı düşündüğüm için kendimi suçlu hissediyorum," ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü kaybettiklerini belirten Koşukavak, "Rakip gol bulunca oyunlarına ortak olmaya başladılar. Zor şartlarda mücadele ediyoruz ve şu anda 48 puana ulaştık. Lig’de 48 puanlı takım sayısı 7 oldu. Play-off mücadelesini sürdürmek istiyoruz ve oyuncularımla elimizden geleni yapacağız," dedi.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor ile Sakaryaspor, Çorum Şehir Stadı'nda karşılaştı....

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor ile Sakaryaspor, Çorum Şehir Stadı'nda karşılaştı. Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor ile Sakaryaspor, Çorum Şehir Stadı'nda karşılaştı....

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor ile Sakaryaspor, Çorum Şehir Stadı'nda karşılaştı. Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

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