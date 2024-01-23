Sakatlığı sonrası Melissa Vargas'tan sevindiren haber

Melissa Vargas, Çin'deki Tedavi Sürecinden Güçlü Dönüş Yapıyor: Filenin Sultanları'nın Yıldızı Sahalara Dönüş İçin Antrenmanlara Başladı!

Filenin Sultanları'nın başarılı oyuncusu Melissa Vargas'ın Çin ekibi Tianjin'e transferinin ardından yaşadığı sakatlık, voleybolseverler tarafından merakla beklenen bir gelişme halini aldı. Uzun bir süredir forma giyemeyen genç oyuncunun sağlık durumuyla ilgili detaylar gün yüzüne çıktı.

Sezon başında Tianjin'e transfer olan Vargas, Çin kulübünde yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Ancak son gelişmeler, genç oyuncunun tedavi sürecine olumlu bir yanıt verdiğini gösteriyor. Vargas, Tianjin'de smaç ve savunma antrenmanlarına başlayarak adeta geri dönüşünü müjdeledi.

Melissa Vargas'ın menajerlik şirketi SB Community, oyuncunun Çin ekibi Tianjin Bohai Bank ile 2025/2026 sezonu sonuna kadar anlaşma sağladığını duyurdu. Vargas, Tianjin'e geldiği ilk günlerde yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı: "Geldiğimde hiç hareket edemiyordum. Ama şimdi artık ağrılarım azaldı, neredeyse yok sayılır. Hızlı bir şekilde toparlanıyorum ve sahalara dönmek istiyorum."

Melissa Vargas'ın sakatlığı nedeniyle forma giyememesi, Filenin Sultanları'nın yaz boyunca katıldığı turnuvalarda hissedilmiş ve bu süreç, oyuncunun kariyerindeki bir dönüm noktası olmuştu. Ancak genç yetenek, hızla iyileşerek tekrar sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Bu gelişmelerle birlikte, Tianjin'deki antrenmanlara katılan Vargas'ın performansı ve sağlık durumu, voleybol dünyasında büyük bir ilgi uyandırmış durumda. Vargas'ın geri dönüşü, hem Çin'deki kulüp hem de Milli Takım için gelecek adına umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.