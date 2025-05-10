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Salomon Çeşme Maratonu Basın Toplantısı Gerçekleşti

Salomon Çeşme Maratonu basın toplantısı, önemli isimlerin katılımıyla Ilıca Hotel'de yapıldı. Maraton, 29 ülkeden 2.606 sporcu ile koşulacak.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 17:49
Salomon Çeşme Maratonu Basın Toplantısı Gerçekleşti

Salomon Çeşme Maratonu'nda Heyecan Doruğa Ulaşıyor

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Salomon Çeşme Maratonu'nun basın toplantısı, Ilıca Hotel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ve davetliler katıldı.

Çeşme'de Spor Turizmi

Toplantıda konuşan Mehmet Maraşlı, maratonun üçüncüsünü gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. "Çeşme'de turizmle beraber artık spor turizminin de her mevsim yapılabileceğini göstermekten memnuniyet duyuyoruz. Spor organizasyonları ile tüm dünyaya en kolay şekilde erişebiliyoruz. Buraya gelen insanlar sporu sevdiği için geliyor. Spor en iyi tanıtım araçlarından biri ve biz de bunun için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Sporun Birleştirici Gücü

Emre Can Durmaz, sporun, kültürle ve doğayla iç içe bir Çeşme yaratma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Her adımda bu vizyonu daha ileriye taşımak için çabalıyoruz. Çeşme'yi sporla buluşturmak, gençlerimizi spora teşvik etmek ve ilçemizin dört mevsim canlı kalmasını sağlamak açısından çok kıymetli. Katılan tüm sporculara başarılar diliyor, Çeşme'mizde unutulmaz bir deneyim yaşamalarını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Tecrübe ve Artan Katılım

Aydın Ayhan Güney, Çeşme'de yıllardır bisiklet yarışları yapıldığını ve maratonun Kaymakamlık öncülüğünde hızlı bir şekilde büyüdüğünü belirtti. "Katılım sayısı 2 katına çıktı. 20 yıldır bu tarz işler yapıyoruz. Yarışın büyümemesi için bir sebep yok. Bizler de bunun için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Maraton Hakkında Detaylar

Atilla Kuduoğlu, organizasyonun başarılı bir şekilde geçmesini diledi. "Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş" sloganıyla düzenlenecek maraton, 29 ülkeden 2 bin 606 sporcunun katılımıyla 42, 21 ve 10 kilometrelik parkurlarda gerçekleştirilecek.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Salomon Çeşme Maratonu'nun basın toplantısı gerçekleştirildi. Ilıca...

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Salomon Çeşme Maratonu'nun basın toplantısı gerçekleştirildi. Ilıca Hotel'de düzenlenen toplantıya Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ve davetliler katıldı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Salomon Çeşme Maratonu'nun basın toplantısı gerçekleştirildi. Ilıca...

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Salomon Çeşme Maratonu'nun basın toplantısı gerçekleştirildi. Ilıca Hotel'de düzenlenen toplantıya Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ve davetliler katıldı.

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