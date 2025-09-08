Salomon HTTR 10. Sezonunu Başlatıyor — Kınalıada Açılışı 14 Eylül

Salomon, 'How To Trail Run'ün 10. sezonunu Kınalıada'da 14 Eylül'de açıyor; 5 ve 10 km parkurlar, kahvaltı, hediyeler ve HTTR uygulamasıyla ücretsiz kayıt ve puan sistemi.

Sezonun ilk etkinliği

Salomon, "How To Trail Run" (HTTR) organizasyonunun 10. sezonunu başlatacak.

Sezonun ilk etkinliği Kınalıada'da 14 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Katılımcılar 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda koşu deneyimi yaşayacak.

Koşunun ardından katılımcılar için kahvaltı, sürpriz hediyeli yarışmalar ve sosyal paylaşım ortamı hazırlanacak. Etkinlikte katılımcı sayısı sınırlı tutulacak.

Sezon boyu katılım ve avantajlar

Sezon açılış etkinliğinin yanı sıra sezon boyunca her hafta sonu yol ve patika koşularını sürdüren gruba katılanlardan profesyonel koşucu olma şartı aranmayacak; kayıtlar HTTR uygulaması üzerinden ücretsiz alınacak. Katılımcılar her koşuda uygulama üzerinden puan biriktirip bunları Salomon mağazalarındaki alışverişlerinde kullanabilecek.

Yetkili açıklaması

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Türkiye'deki uzun soluklu tek koşu grubu olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek, "İlk başladığımız yıllarda Türkiye'de koşu etkinlikleri hem sayıca çok az, hem de ilgi gören bir alan değildi. Bugün geldiğimiz noktada ise büyük şehirler kadar kırsallarda da birçok koşu grubu oluştu. İnsanlar koşuyu bir sosyalleşme aktivitesi olarak görüyor. Amatör olarak başlayan birçok sporcu, artık uluslararası ultra trail yarışlarında dereceler alıyor. On yıl boyunca her hafta sonu bir araya gelen ve en az üç yüz kişinin katıldığı koşularımız artarak devam ediyor. Etkinliğimizin amacı bulunduğu yeri korumak değil, her zaman daha fazla katkı sağlayabileceği yenilikler getirmektir. Bu amaç doğrultusunda gerek takım koçlarımız, gerek ekip arkadaşlarımız ciddi çalışmalar yapıyor" şeklinde konuştu.

