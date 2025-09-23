Salomon Kapadokya Ultra Trail 17-19 Ekim'de: 12. Yıl, Salomon'un 10. Yılı

Salomon Kapadokya Ultra Trail 17-19 Ekim'de koşulacak

12. yıl organizasyonu, Salomon'un 10. isim sponsorluğu

Bu yıl 12. kez düzenlenecek Salomon Kapadokya Ultra Trail 17-19 Ekim tarihlerinde koşulacak. Binlerce sporcunun katılacağı organizasyonda, Salomon markası isim sponsorluğunun 10. yılını kutlayacak.

Yarışlarda 119 kilometre, 63 kilometre, 38 kilometre ve 14 kilometre olmak üzere dört farklı parkur yer alıyor. Etkinlik, hem ulusal hem de uluslararası arenada önemli bir çekim merkezi olmaya devam ediyor.

Organizatörün değerlendirmesi

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, basın mensuplarıyla buluşmasında organizasyonu bir dünya markasına dönüştürdüklerini vurguladı. Güney, 'Her ülke kendi markasını çıkarıyor ve dışarıya pazarlıyor. Türkiye'den bir organizasyonu dünya markası haline getirdik. Dünyanın en eski ve en güçlü organizasyonu Kapadokya'da yapılıyor. Bu yıl 12’ncisini gerçekleştireceğiz. Salomon’un 10‘uncu yılı olduğu için de özel etkinlikleri olacak.' ifadelerini kullandı.

Güney, yarışların bölge ekonomisine sağladığı katkıya da dikkat çekti: 'Geçen seneki organizasyon toplamda 150 milyon lira katma değer sağladı. Oteller, yemekler, balonlar derken ayrı bir katma değer oluyor. Çevre iller ve ilçelere de katkısı oluyor.'

Salomon yetkilisinin mesajı

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu ise organizasyonun marka ve sporcu gelişimine katkısını şöyle özetledi: '10 senedir neler kazandığımızı ve neler kazandırdığımızı görüyorum. Yeni sporcular yetiştirdik ve yetiştirmeye devam ediyoruz. 10. yıla ulaştık ve bu süreç devam ediyor. Markamız da birçok yol kat etti. Tüm organizasyonlarımızın içinde en büyüğü Kapadokya Ultra Trail. Sadece Türkiye'de değil dünyada önemli yerdeyiz. Dünyanın en iyi organizasyonları arasına girdi. 80 ülkeden sporcuların katıldığı harika bir organizasyonumuz var.'

Etkinlik, Kapadokya'nın benzersiz coğrafyasında hem rekabetçi sporcuları hem de spor turizmini buluşturmaya devam edecek.