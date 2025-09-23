Salomon Kapadokya Ultra Trail 17-19 Ekim'de: 12. Yıl, Salomon'un 10. Yılı

Salomon Kapadokya Ultra Trail 17-19 Ekim'de koşulacak; 12. yıl etkinliği, Salomon'ın 10. yıl kutlamaları ve 119/63/38/14 km parkurlar yer alacak.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 13:42
Salomon Kapadokya Ultra Trail 17-19 Ekim'de: 12. Yıl, Salomon'un 10. Yılı

Salomon Kapadokya Ultra Trail 17-19 Ekim'de koşulacak

12. yıl organizasyonu, Salomon'un 10. isim sponsorluğu

Bu yıl 12. kez düzenlenecek Salomon Kapadokya Ultra Trail 17-19 Ekim tarihlerinde koşulacak. Binlerce sporcunun katılacağı organizasyonda, Salomon markası isim sponsorluğunun 10. yılını kutlayacak.

Yarışlarda 119 kilometre, 63 kilometre, 38 kilometre ve 14 kilometre olmak üzere dört farklı parkur yer alıyor. Etkinlik, hem ulusal hem de uluslararası arenada önemli bir çekim merkezi olmaya devam ediyor.

Organizatörün değerlendirmesi

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, basın mensuplarıyla buluşmasında organizasyonu bir dünya markasına dönüştürdüklerini vurguladı. Güney, 'Her ülke kendi markasını çıkarıyor ve dışarıya pazarlıyor. Türkiye'den bir organizasyonu dünya markası haline getirdik. Dünyanın en eski ve en güçlü organizasyonu Kapadokya'da yapılıyor. Bu yıl 12’ncisini gerçekleştireceğiz. Salomon’un 10‘uncu yılı olduğu için de özel etkinlikleri olacak.' ifadelerini kullandı.

Güney, yarışların bölge ekonomisine sağladığı katkıya da dikkat çekti: 'Geçen seneki organizasyon toplamda 150 milyon lira katma değer sağladı. Oteller, yemekler, balonlar derken ayrı bir katma değer oluyor. Çevre iller ve ilçelere de katkısı oluyor.'

Salomon yetkilisinin mesajı

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu ise organizasyonun marka ve sporcu gelişimine katkısını şöyle özetledi: '10 senedir neler kazandığımızı ve neler kazandırdığımızı görüyorum. Yeni sporcular yetiştirdik ve yetiştirmeye devam ediyoruz. 10. yıla ulaştık ve bu süreç devam ediyor. Markamız da birçok yol kat etti. Tüm organizasyonlarımızın içinde en büyüğü Kapadokya Ultra Trail. Sadece Türkiye'de değil dünyada önemli yerdeyiz. Dünyanın en iyi organizasyonları arasına girdi. 80 ülkeden sporcuların katıldığı harika bir organizasyonumuz var.'

Etkinlik, Kapadokya'nın benzersiz coğrafyasında hem rekabetçi sporcuları hem de spor turizmini buluşturmaya devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
2
Çavuşoğlu: Galatasaray Maçı Bizim İçin Çok Önemli — Alanyaspor'un Hedefi Büyüklerden Puan
3
A Milli Futbol Takımı-Bulgaristan maçı biletleri genel satışta (11 Ekim)
4
A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı biletleri yarın satışa çıkıyor
5
Trabzonspor kalesini kilitledi: İlk 5 haftada sadece 2 gol
6
İşitme Engelli Milli Hentbolcu Cem Denli Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Kazım Karabekir Stadyumu'nda Hibrit Çim Dönüşümü Devam Ediyor

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek