Sami Satılmış, Ümit Milli Takım Kadrosundan Sakatlığı Nedeniyle Çıkarıldı

Sami Satılmış, sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı; Kosova ve Belarus maçlarında yer alamayacak.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:04
Sami Satılmış, Ümit Milli Takım Kadrosundan Sakatlığı Nedeniyle Çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ümit Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Sami Satılmış'ın sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

TFF tarafından yapılan resmi açıklamada, "Ümit Milli Takımımızın Kosova ve Belarus ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosundan Sami Satılmış sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. Altınordu forması giyen Sami Satılmış, sakatlığı dolayısıyla Ümit Milli Takımımızın Kosova ve Belarus maçları aday kadrosunda yer alamayacak." denildi.

Milliler, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri hazırlıkları çerçevesinde 21 Mart Cuma günü Alanya'da Kosova'yı, 25 Mart Salı günü ise İstanbul'da Belarus'u konuk edecek.

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