Sami Uğurlu: Antalyaspor için elimizden geleni yapacağız

Yeni teknik direktör Sami Uğurlu, imza töreninde ikinci yarıda düşme korkusu olmadan istenen oyunu oynatacaklarını ve Antalyaspor'u yukarı taşıyacaklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:33
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:39
Sami Uğurlu: Antalyaspor için elimizden geleni yapacağız

Sami Uğurlu göreve başladı: Antalyaspor’un yeni dönemi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Erol Bulut’un ayrılmasının ardından göreve getirilen Sami Uğurlu için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde imza töreni düzenledi. Törene Başkan Rıza Perçin, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Başkan Perçin'den destek mesajı

Başkan Perçin, törende yaptığı konuşmada, "İkinci yarı kamp programına başladık, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Perçin, takımın ikinci yarıda özlenen futbola ve puanlara kavuşacağını belirterek, "Hocamıza güveniyoruz" dedi. Ayrıca Emre Belözoğlu ile daha önce yapılan görüşmeye değinerek, "Yarım kalan hikayemizi bugün itibariyle tarih yazmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Uğurlu'nun öncelikleri

Sami Uğurlu, takımın başına geçmekten onur duyduğunu ifade ederek, başkan ve yönetime teşekkür etti. Uğurlu, kulüple Emre Belözoğlu döneminden sonra temas kurduğunu belirtti ve takımın mevcut konumunun kadro kalitesiyle orantısız olduğunu vurguladı: "Genel anlamda Antalyaspor’un konumu iyi. Üzerine çok fazla şey koyacağız, emek vereceğiz."

Uğurlu, hedeflerini net biçimde şöyle özetledi: "İkinci yarıda düşme korkusu yaşamadan isteğimiz oyunu oynatarak keyif veren Antalyaspor’u ortaya çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." Takımın istenen seviyeye taraftarlarla birlikte ulaşacağına inandığını da ekledi.

Transfer politikasında gerçekçi yaklaşım

Transfer tahtasının kapalı olduğunu bildiğini belirten Uğurlu, bu durumu kabul ederek sorumluluğu üstlendiğini söyledi. "Transfer açılmayabilir, ben onun için buradayım" diyen Uğurlu, eğer 3-4 takviye yapılabilirse durumun çok daha farklı olacağını ifade etti.

Genç oyunculara vurgu

Uğurlu, genç oyunculara olan güvenini vurgulayarak, "Genç oyuncular oynadıkça ben çok daha mutlu oluyorum" dedi. Oyuncuların gelişiminin keyif verdiğini, doğru maç ve doğru dakikaların seçilmesinin önemine değindi ve Antalyaspor akademisinden çıkan oyuncuların umut verdiğini belirtti.

Kamp ve antrenmanlar başladı

İmza töreninin ardından Uğurlu yönetiminde kamp çalışmalarına devam edildi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve taktik çalışma ile sona erdi. Teknik heyet ve oyuncular, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor.

