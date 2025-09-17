Şampiyonlar Ligi'nde İlk Hafta: Juventus-Dortmund 4-4, Real Madrid 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı

36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonda ilk hafta kapsamında toplam 6 maç oynandı. Haftanın öne çıkan karşılaşmaları bol gollü ve dramatikti.

Juventus 4-4 Borussia Dortmund — Allianz Stadı'nda nefes kesen maç

Allianz Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz geçti. İkinci yarıda skoru 52. dakikada Karim Adeyemi ile Borussia Dortmund açtı. Juventus, 63. dakikada A millî futbolcu Kenan Yıldız ile eşitliği sağladı.

Alman ekibi, 65. dakikada Felix Nmecha ile tekrar öne geçti; ancak Juventus, 67. dakikada Dusan Vlahovic ile yine beraberliği yakaladı. 74. dakikada Yan Couto ile Dortmund yeniden üstünlüğü ele geçirirken, 86. dakikada Ramy Bensebaini penaltıdan farkı ikiye çıkararak skoru 4-2 yaptı.

Geriye düşen Juventus baskısını artırdı ve Vlahovic 90+4', Lloyd Kelly 90+6' golleriyle skoru eşitleyerek mücadeleyi 4-4 beraberlikle tamamladı. İkinci yarıda toplam 8 gol atıldı.

Real Madrid 2-1 Olimpik Marsilya — 10 kişi kalıp kazandılar

Santiago Bernabeu'da oynanan maçta A millî futbolcu Arda Güler ilk 11'de başladı. Marsilya, 22. dakikada Timothy Weah ile öne geçti; Real Madrid, 29. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle ilk yarıyı 1-1 bitirdi.

Maçın 72. dakikasında Carvajal, rakip kaleci Geronimo Rulli'ye kafa atması sonucu direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ancak Real Madrid, 81. dakikada kazanılan penaltıda Mbappe ile bir kez daha topu ağlarla buluşturdu. Mbappe, Real Madrid formasıyla 50'inci golünü kaydetti ve maç 2-1 sonuçlandı.

Karabağ, Benfica'yı deplasmanda devirdi

Luz Stadı'nda Portekiz temsilcisi Benfica, 6. dakikada Enzo Barrenechea ve 16. dakikada Vangelis Pavlidis ile 2-0 öne geçti. Ancak Azerbaycan ekibi Karabağ, 30. dakikada Leandro Andrade, 48. dakikada Camilo Duran ve 86. dakikada Olexiy Kashchuk ile skoru çevirerek maçı 3-2 kazandı. Bu sonuçla Karabağ, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk galibiyetini aldı.

Haftanın diğer sonuçları

PSV Eindhoven (Hollanda) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-3

Athletic Bilbao (İspanya) - Arsenal (İngiltere): 0-2

Real Madrid (İspanya) - Olimpik Marsilya (Fransa): 2-1

Benfica (Portekiz) - Karabağ (Azerbaycan): 2-3

Juventus (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya): 4-4

Tottenham (İngiltere) - Villarreal (İspanya): 1-0