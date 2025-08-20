DOLAR
40,89 -0,02%
EURO
47,58 0,1%
ALTIN
4.357,68 0,34%
BITCOIN
4.629.177,75 0,24%

Şampiyonlar Ligi Play-Off: Club Brugge 3-1 Rangers, 3 Maçta Sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu başladı. Club Brugge Rangers'ı 3-1 yenerken, Ferencvaros 1-3 Karabağ ve Kızılyıldız 1-2 Pafos sonuçları alındı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 00:16
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 00:16
Şampiyonlar Ligi Play-Off: Club Brugge 3-1 Rangers, 3 Maçta Sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turunda İlk Maçlar Oynandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Liginde play-off turu ilk ayağı tamamlandı. Gecede toplam 3 maç oynandı.

Gecenin Öne Çıkanı: Rangers - Club Brugge

Gecenin en dikkat çeken mücadelesinde Rangers (İskoçya) ile Club Brugge (Belçika) karşılaştı. Deplasman ekibi Club Brugge, maçın ilk 20 dakikasında attığı gollerle rakibini geride bıraktı. Goller Romeo Vermant, Jorne Spileers ve Brandon Mecheleden gelirken, İskoç ekibinin tek sayısını Danilo kaydetti. Maç sonucu: Rangers 1-3 Club Brugge.

Alınan Sonuçlar

Ferencvaros (Macaristan) - Karabağ (Azerbaycan): 1-3

Kızılyıldız (Sırbistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-2

Rangers (İskoçya) - Club Brugge (Belçika): 1-3

Karşılaşmaların rövanşları 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain, Tottenham'ı Penaltılarda 4-3 Yenerek Şampiyon
2
Alanyaspor'dan 5 Futbolcuya Sözleşme Uzatımı
3
Avrupa Kros Şampiyonası Antalya'da Start Aldı
4
Mauro Icardi, Sakatlığından Dolayı Arjantin'de Ameliyat Olacak
5
Mesut Çebi, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Seçildi
6
Sürpriz isim Samsunspor'un yeni teknik direktörü oldu
7
PFDK'ye Sevkler: Süper Lig'de 8 Kulüp, 1. Lig'de 3 Takım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı