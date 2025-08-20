Şampiyonlar Ligi Play-Off: Club Brugge 3-1 Rangers, 3 Maçta Sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turunda İlk Maçlar Oynandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Liginde play-off turu ilk ayağı tamamlandı. Gecede toplam 3 maç oynandı.

Gecenin Öne Çıkanı: Rangers - Club Brugge

Gecenin en dikkat çeken mücadelesinde Rangers (İskoçya) ile Club Brugge (Belçika) karşılaştı. Deplasman ekibi Club Brugge, maçın ilk 20 dakikasında attığı gollerle rakibini geride bıraktı. Goller Romeo Vermant, Jorne Spileers ve Brandon Mecheleden gelirken, İskoç ekibinin tek sayısını Danilo kaydetti. Maç sonucu: Rangers 1-3 Club Brugge.

Alınan Sonuçlar

Ferencvaros (Macaristan) - Karabağ (Azerbaycan): 1-3

Kızılyıldız (Sırbistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-2

Rangers (İskoçya) - Club Brugge (Belçika): 1-3

Karşılaşmaların rövanşları 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.