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Samsun'da 22 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası Devam Ediyor

Samsun'da Hamdi Yıldırım Türkiye Boks Şampiyonası, 58 ilden 738 sporcunun katılımıyla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 16:17
Samsun'da 22 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası Devam Ediyor

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Samsun'da tüm hızıyla sürüyor.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, toplam 58 ilden 738 sporcu bir araya geldi. Üçüncü gününde sporcular, eleme müsabakalarında kıyasıya bir mücadele sergiliyor.

Etkinlik kapsamında çeyrek finaller 20 Nisan, yarı finaller 21 Nisan ve final karşılaşmaları ise 22 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar...

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Samsun'da sürüyor. Şampiyonanın üçüncü gününde sporcular, eleme müsabakalarında karşı karşıyla geldi.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar...

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Samsun'da sürüyor. Şampiyonanın üçüncü gününde sporcular, eleme müsabakalarında karşı karşıyla geldi.

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