Samsun'da Futbol Şenliği ile Yetenekli Sporcular Belirleniyor

Samsun'da Futbol Şenliği Heyecanı Başlıyor

Samsun'da, Samsunspor Kulübü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde bir futbol şenliği düzenlenecek. Bu etkinlik, yetenekli sporcuların tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilecek.

Şenliğin Detayları

Etkinlik, Atakum, Tekkeköy, Canik ve İlkadım ilçelerinde yapılacak ve katılımlar gönüllülük esasına dayalı olarak kabul edilecektir.

Geleceğin Yıldızları Keşfedilecek

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, düzenleyecekleri şenliğin çocukların futbol yeteneklerini keşfetmede yardımcı olacağını vurgulayarak, "Bu attığımız adım, yaktığımız meşale yıllar boyu Mustafa Kemal Erkanat'ı anmak ve ölümsüzleştirmek adına önemli bir adım olacak." dedi.

İş Birliğinden Memnuniyet

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ise projeden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "İlimizin bir değeri olan Samsunspor Kulübü ile böyle güzel bir iş birliği yapmak, hem gururlandırdı hem de cesaretimizi arttırdı." ifadelerini kullandı.

Samsunspor Kulübü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında futbol şenliği düzenlenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Törene Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen (Sağdan 2), İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar (Soldan 2) katıldı.

Samsunspor Kulübü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında futbol şenliği düzenlenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Törene Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen (Sağdan 2), İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar (Soldan 2) katıldı.