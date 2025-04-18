Samsun'da Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda Kadınlar Finali Gerçekleşti

Samsun'da Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Sürüyor

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Bowling Akademi Salonu'nda gerçekleşen organizasyonda, 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu kıyasıya mücadele ediyor.

Çift Kadınlar Finali Sonuçlandı

Şampiyonanın altıncı gününde, çift kadınlar final atışları gerçekleştirildi. Finalde Norveçli sporcular Madelen Thorsrudhagen Danielsen ve Emilie Marie Aas altın madalyanın sahibi olurken, Yunanistan'dan Alexandra Giannadaki ve Artemis Manthou gümüş madalya kazandı. İki ekip, bronz madalyayı paylaşan isimler ise Chloe Birch ile Avan Rhodes (İngiltere) ve Emma Palermaa ile Neea Pöllanen (Finlandiya) oldu.

Ödüller Takdim Edildi

Ödül töreninde, sporculara madalyalarını Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Vekili Serdar Arslan, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Basın Kurulu Başkanı Yusuf Akel ve Avrupa Bowling Federasyonu Başkan Vekili Marios Nicolaides takdim etti.

Şampiyona Devam Ediyor

20 Nisan'da sona erecek olan şampiyona, genç bowlingcilerin uluslararası alanda yeteneklerini sergilemeleri açısından büyük bir önem taşıyor.

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sürüyor. Bowling Akademi Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele ediyor. Organizasyonun altıncı gününde çift kadınlar final atışları gerçekleştirildi.

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sürüyor. Bowling Akademi Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele ediyor. Organizasyonun altıncı gününde çift kadınlar final atışları gerçekleştirildi.