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Samsun'daki Judocular, Ulusal ve Uluslararası Müsabakalara Hazırlanıyor

Samsun TOHM'da ümit ve genç milli judocular, yoğun antrenmanlarla ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 11:06
Samsun'daki Judocular, Ulusal ve Uluslararası Müsabakalara Hazırlanıyor

Samsun'daki Judocular, Yoğun Antrenmanlarla Hazırlanıyor

Samsun’daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM), ünit ve genç milli judocular için hem ulusal hem de uluslararası müsabakalara hazırlık sürecinin merkezine dönüşmüş durumda. Toplam 56 milli judocu, ortak kamp kapsamında yoğun bir programla çalışıyor.

Hedefler Belli

Ümit ve Genç Milli Takım Başantrenörü Sinan Sandal, görevi devralmasının ardından iki ay geçtiğini belirterek, milli takımla güçlü bir uyum sağladıklarını ifade etti. Sandal, kısa ve uzun vadeli hedeflerini şöyle özetledi:

  • Kısa vadeli hedefler: Bu yılki Avrupa ve dünya şampiyonaları.
  • Uzun vadeli hedefler: 2028 ve 2032 Olimpiyatları için altyapı hazırlık çalışmaları.

Önemli Müsabakalar Geliyor

Bir hafta sonra Berlin'de düzenlenecek olan Avrupa Kupası için test müsabakalarına katılacaklarını anlatan Sandal, şu bilgileri verdi: "Müsabakalarda madalya alan ve madalyaya yakın sporcularımızla Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyoruz. Ümit Milli Takım sporcularımız, genç milli takımdaki abilerinden hem çalışma hem de disiplin açısından örnek alıyorlar. Bu da sporcularımıza büyük fayda sağlıyor."

Samsun'da Antrenmanlar Devam Ediyor

Genç milli takımın 2 Mayıs'a kadar Samsun TOHM'da antrenmanlarına devam edeceğini belirten Sandal, 3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Marmara Kupası'nın dünya şampiyonası seviyesinde bir turnuva olacağını vurguladı. Sandal, genç ve dinamik bir ekibe sahip olduklarının altını çizerken, şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde İstiklal Marşı'mızı okutmak ve altın madalya kazanmak istiyoruz. Ayrıca uzun vadede 2028 ve 2032 Olimpiyatları için buradan sporcular hazırlayacağız."

Samsun’daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM), ümit ve genç milli judocular, ulusal ve...

Samsun’daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM), ümit ve genç milli judocular, ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlık amacıyla yoğun bir tempoyla çalışıyor. Samsun TOHM’da, ümit ve genç kategorilerde toplam 56 milli judocu ortak kamp kapsamında antrenmanlarını sürdürüyor.

Samsun’daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM), ümit ve genç milli judocular, ulusal ve...

Samsun’daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM), ümit ve genç milli judocular, ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlık amacıyla yoğun bir tempoyla çalışıyor. Samsun TOHM’da, ümit ve genç kategorilerde toplam 56 milli judocu ortak kamp kapsamında antrenmanlarını sürdürüyor.

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