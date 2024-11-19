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Samsun'un 'Sporcu Fabrikası': 26 Öğrenci Milli Takıma Yükseldi

Samsun'un Alaçam ilçesindeki Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, 26 öğrencisini milli takımlara göndererek büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:51
Samsun'un 'Sporcu Fabrikası': 26 Öğrenci Milli Takıma Yükseldi

Samsun'un 'Sporcu Fabrikası': 26 Öğrenci Milli Takıma Yükseldi

Samsun'un Alaçam ilçesindeki Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, çeşitli spor branşlarında elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Petank, raffa, volo, çim topu, bovling ve dart gibi spor dallarında 130 lisanslı sporcunun 26'sı milli takımlara gönderilerek önemli bir çıkış yaptı.

6 Yılda 21 Türkiye Şampiyonluğu

Son altı yılda 21 Türkiye şampiyonluğu elde eden okul, uluslararası alanda da başarılar kazandı. Öğrencilerinin elde ettiği bu başarılar arasında 2018 Petank Balkan Şampiyonluğu, 2022 Petank Avrupa Şampiyonluğu, 2020 Milletler Kupası'nda Avrupa Üçüncülüğü ve 2023 Avrupa Bocce Petank Şampiyonası'nda gelen genç kızlar ve erkeklerde Avrupa İkinciliği gibi önemli dereceler yer alıyor.

Okul Müdürü Korkmaz'dan Övgü Dolu Açıklama

Okul Müdürü Hamdi Korkmaz, ''Spor lisesi kadar sporcu yetiştiren bir okuluz'' diyerek, kısıtlı imkanlara rağmen elde edilen başarılara vurgu yaptı. Korkmaz, ''Öğrencilerimizin azimleri ve çalışmaları sayesinde büyük bir başarı elde ediyoruz. Okulumuz artık bir sporcu yetiştirme fabrikasına dönüştü.'' ifadelerini kullandı.

Bocce Antrenörü Bozdemir'den Milli Sporcu Vurgusu

Bocce Milli Takımı Antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni Gökhan Bozdemir, okullarını ''Milli sporcu fabrikası'' olarak tanımlayarak, ''Buradan 26 milli sporcu yetiştirdik. Mezun olanların hepsi üniversiteli. Bu bizim en büyük gururumuz'' dedi.

Öğrencilerin Memnuniyeti

Çim topunda milli olan 10. sınıf öğrencisi Asu Ay, ''Okulumuzu çok seviyoruz. Öğretmenlerimiz her alanda destek veriyor'' diyerek memnuniyetini belirtti. Elif Güney, ''Burası Anadolu lisesi ama çok fazla antrenman yapıyoruz. Spor lisesi gibi hissediyoruz'' diye konuştu. Yağmur Tosun ise, okulundan birçok milli sporcunun çıktığını ve kendisinin de ülkesini temsil etmek istediğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, faaliyet gösterdiği spor...

Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, faaliyet gösterdiği spor branşlarında milli takıma yükselen sporcularıyla adından söz ettiriyor. Petank, raffa, volo, çim topu, bovling ve dart gibi branşlarda okulun yetiştirdiği 130 lisanslı sporcudan 26'sı, milli takımlara yükseldi. Okulda bocce oyuncuları da yer alıyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, faaliyet gösterdiği spor...

Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, faaliyet gösterdiği spor branşlarında milli takıma yükselen sporcularıyla adından söz ettiriyor. Petank, raffa, volo, çim topu, bovling ve dart gibi branşlarda okulun yetiştirdiği 130 lisanslı sporcudan 26'sı, milli takımlara yükseldi. Okulda bocce oyuncuları da yer alıyor.

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