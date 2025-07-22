Samsunlu Genç Sporcular Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Peşinde

Samsun'un genç yetenekleri, Çim Topu Avrupa Şampiyonası'nda zirve için mücadele etmeye hazırlanıyor. 8-11 Eylül tarihleri arasında İngiltere'nin Jersey Adası'nda düzenlenecek olan şampiyonada, Yusuf Emre Boyun ve Umut Can İleri ay-yıldızlı takımda yer alacak.

Alaçam ilçesindeki Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 11. sınıf öğrencileri, 19-23 Şubat tarihlerinde İzmir'de düzenlenen Çim Topu Türkiye Şampiyonası'nda gösterdikleri performansla milli takımda yer alma hakkı kazandı. Çift ve tek genç erkekler kategorilerinde altın madalya hedefleyen sporcular, haftada 5 gün antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Bocce Milli Takımı Antrenörü ve okulun beden eğitimi öğretmeni Gökhan Bozdemir gözetiminde çalışmalarını sürdüren genç sporcular, bu süreçte büyük bir kararlılık gösteriyor.

Yusuf Emre Boyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkemizi temsil etmek için gideceğiz. İstiklal Marşı'mızı kürsüde okutmak istiyorum." dedi. Diğer bir sporcu Umut Can İleri ise, spor sayesinde farklı şehirleri gezip sosyalleştiğini ve yurt dışına çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Gökhan Bozdemir, milli takıma sporcu vermenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edip kürsüde milli marşımızı söyletmek. Bu çocuklar ülkeyi temsil edecek ve bu bizim en büyük gurur kaynağımız." ifadelerini kullandı.

Orijinal çim topu sahalarının olmamasına rağmen antrenmanlarına aynı kararlılıkla devam ettiklerini belirten Bozdemir, "Kapalı spor salonumuzda çalışmaya gayret ediyoruz. Gerçekten inşallah ülkemize altın madalya getireceğiz." dedi.

Çim Topu Milli Takımı'nda yer almaya hak kazanan Yusuf Emre Boyun (solda) ve Umut Can İleri (sağ 2), İngiltere'nin Jersey Adası'nda düzenlenecek Gençler Çim Topu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Çim Topu Milli Takımı'nda yer almaya hak kazanan Yusuf Emre Boyun (solda) ve Umut Can İleri (sağ 2), İngiltere'nin Jersey Adası'nda düzenlenecek Gençler Çim Topu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.