Samsunlu Gençler Avrupa Şampiyonası'ndan 3 Madalya İle Döndü

Samsunlu genç tekvandocular, Avrupa Şampiyonası'ndan 2 altın, 1 gümüş madalya ile döndü. Bafra Gençlik Merkezi Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi'nin iddialı sporcuları Melek Ahu Çelik, Nursena Gültekin ve Bahadır Türken, Estonya'nın Tallin şehrinde 16-17 Nisan tarihlerinde düzenlenen Tekvando Poomsae Avrupa Şampiyonası'na katıldılar.

Turnuvada sergiledikleri üstün performansla rakiplerini geride bırakan Melek Ahu Çelik, yıldız kız takımında altın madalya kazanırken; Nursena Gültekin, genç kız takımında altın madalya almayı başardı. Bahadır Türken ise genç erkekler takımında gümüş madalya ile ödüllendirildi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, sporcuların başarılarını kutlayarak, "Başta Milli Takım Antrenörü Hakan Emirzeoğlu olmak üzere tüm sporcularımızı tebrik ederim. Sporcularımızın başarıları için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Samsunlu genç tekvandocular, Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş madalya elde etti. Bafra Gençlik Merkezi Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi tekvando branşı sporcuları, Melek Ahu Çelik, Nursena Gültekin ve Bahadır Türken, Estonya'nın Tallin şehrinde 16-17 Nisan'da düzenlenen Tekvando Poomsae Avrupa Şampiyonası'na katıldı. Turnuvada rakiplerini eleyen, Melek Ahu Çelik yıldız kız takımında, Nursena Gültekin ise genç kız takımda altın madalya kazandı. Bahadır Türken de genç erkekler takımda gümüş madalya aldı.

Samsunlu genç tekvandocular, Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş madalya elde etti. Bafra Gençlik Merkezi Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi tekvando branşı sporcuları, Melek Ahu Çelik, Nursena Gültekin ve Bahadır Türken, Estonya'nın Tallin şehrinde 16-17 Nisan'da düzenlenen Tekvando Poomsae Avrupa Şampiyonası'na katıldı. Turnuvada rakiplerini eleyen, Melek Ahu Çelik yıldız kız takımında, Nursena Gültekin ise genç kız takımda altın madalya kazandı. Bahadır Türken de genç erkekler takımda gümüş madalya aldı.