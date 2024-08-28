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Samsunlu Gençler, Bocce Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Samsun'un Alaçam ilçesinden 8 sporcu, Bocce Çim Topu Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı giyecek.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 12:12
Samsunlu Gençler, Bocce Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Bocce Çim Topu Milli Takımı'nın Gururu

İskoçya'nın Ayr bölgesinde 3-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Bocce Çim Topu Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlı takım, Samsun'un Alaçam ilçesindeki lisenin genç sporcularından oluşuyor. 12 kişilik kadronun 8 sporcusu, Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nden yetişti.

Başarılarla Dolu Bir Yolculuk

Milli takım antrenörü ve okulun beden eğitimi öğretmeni Gökhan Bozdemir, öğrencilerini çim topu branşına yönlendirdi. Çim topu sahası olmadan başlayan antrenmanlar, ulusal ve uluslararası başarılarla taçlandı. Öğrenciler, 11-14 Haziran tarihlerinde İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kızlar, erkekler ve karma takım kategorilerinde birincilik elde ettiler.

Hedef Avrupa Şampiyonluğu

8 sporcunun milli takımda yer almasının kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Bozdemir, “Malzeme eksiklerimiz var ama öğrencilerin el göz koordinasyonları mükemmel. Gittiğimiz her turnuvada madalya alma fırsatı yakalıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip şampiyon olmak istiyoruz,” dedi.

Öğrencilerin Büyük Hayalleri

Öğrencilerden Melike Coşkuner, antrenmanlara katılmakta zorlansa da ülkesini gururlandırmak istediğini belirtti. Esra Şahin ise, “Avrupa Şampiyonası'na katılmaktan mutluyum ve hedefimiz madalya kazanmak,” şeklinde ifade etti. Semra Akyol ise, beden eğitimi öğretmeninin desteğiyle spora başladığını ve ilk kez uçağa bineceği için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Okul Yönetiminin Destekleri

Hamdi Korkmaz, okul müdürü olarak öğrencilerinin sınırlı imkanlarla büyük başarılara imza attığını ifade etti. “Öğrencilerimiz, okulumuza ve ilçemize büyük gurur getiriyor,” dedi.

İskoçya'nın Ayr bölgesinde 3-8 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Bocce...

İskoçya'nın Ayr bölgesinde 3-8 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Bocce Çim Topu Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda bulunan 8 sporcu, Samsun'un Alaçam ilçesindeki Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nde öğrenim görüyor. Öğrenciler, Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir (sağ 4) ile son antrenmanlarını yaptı.

İskoçya'nın Ayr bölgesinde 3-8 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Bocce...

İskoçya'nın Ayr bölgesinde 3-8 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Bocce Çim Topu Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda bulunan 8 sporcu, Samsun'un Alaçam ilçesindeki Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nde öğrenim görüyor. Öğrenciler, Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir (sağ 4) ile son antrenmanlarını yaptı.

İskoçya'nın Ayr bölgesinde 3-8 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Bocce...

İskoçya'nın Ayr bölgesinde 3-8 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Bocce Çim Topu Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda bulunan 8 sporcu, Samsun'un Alaçam ilçesindeki Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nde öğrenim görüyor. Öğrenciler, Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir (sağ 4) ile son antrenmanlarını yaptı.

İskoçya'nın Ayr bölgesinde 3-8 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Bocce...

İskoçya'nın Ayr bölgesinde 3-8 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Bocce Çim Topu Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda bulunan 8 sporcu, Samsun'un Alaçam ilçesindeki Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nde öğrenim görüyor. Öğrenciler, Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir (sağ 4) ile son antrenmanlarını yaptı.

İskoçya'nın Ayr bölgesinde 3-8 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Bocce...

İskoçya'nın Ayr bölgesinde 3-8 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Bocce Çim Topu Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda bulunan 8 sporcu, Samsun'un Alaçam ilçesindeki Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nde öğrenim görüyor. Öğrenciler, Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir (sağ 4) ile son antrenmanlarını yaptı.

İskoçya'nın Ayr bölgesinde 3-8 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Bocce...

İskoçya'nın Ayr bölgesinde 3-8 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Bocce Çim Topu Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda bulunan 8 sporcu, Samsun'un Alaçam ilçesindeki Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nde öğrenim görüyor. Öğrenciler, Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir (sağ 4) ile son antrenmanlarını yaptı.

İskoçya'nın Ayr bölgesinde 3-8 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Bocce...

İskoçya'nın Ayr bölgesinde 3-8 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Bocce Çim Topu Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda bulunan 8 sporcu, Samsun'un Alaçam ilçesindeki Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nde öğrenim görüyor. Öğrenciler, Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir (sağ 4) ile son antrenmanlarını yaptı.

İskoçya'nın Ayr bölgesinde 3-8 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Bocce...

İskoçya'nın Ayr bölgesinde 3-8 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Bocce Çim Topu Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda bulunan 8 sporcu, Samsun'un Alaçam ilçesindeki Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nde öğrenim görüyor. Öğrenciler, Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir (sağ 4) ile son antrenmanlarını yaptı.

İskoçya'nın Ayr bölgesinde 3-8 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Bocce...

İskoçya'nın Ayr bölgesinde 3-8 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Bocce Çim Topu Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda bulunan 8 sporcu, Samsun'un Alaçam ilçesindeki Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nde öğrenim görüyor. Öğrenciler, Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir (sağ 4) ile son antrenmanlarını yaptı.

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