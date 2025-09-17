Samsunspor 0-0 Kasımpaşa: Reis'ten 'Performans Yetersiz' Değerlendirmesi

Yayın Tarihi: 17.09.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 22:52
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Maç değerlendirmesi

Reis, iki takımın da çok fazla gol fırsatı yakalayamadığını belirterek maçla ilgili olarak şunları söyledi:

"Sonuç olarak oyun 0-0 bitti. Bir puan aldık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ancak birçok ofansif oyuncumuzdan da yoksun bir şekilde karşılaşmaya çıktık. Kazanmak için göstermiş olduğumuz performans yeterli değildi."

Toplantının başında da vurguladığı gibi, "Kazanmak için göstermiş olduğumuz performans yeterli değildi" ifadesi Reis'in maç özetindeki temel değerlendirmesini oluşturdu.

Kadro, analiz ve takım ruhu

Reis, takım içinde herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade ederek, "Açıkçası takımda herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Bunu net bir şekilde söylemem gerekiyor." dedi. Antrenmanlarda yapılması gerekenlerin çalışıldığını ve karşılaşmayı da izleyeceğini belirtti:

"Antrenmanlarda neleri yapmamız gerektiğini en iyi şekilde zaten çalışıyoruz. Elbette ki bütün maçları izlediğim gibi bu karşılaşmayı da izleyeceğim ve neleri eksik yaptığımızı analiz edip göreceğim."

Takım içindeki ilişkiler hakkında ise Reis, "Takım ruhu zaten takımımızda mevcut. Herkes birbirine gayet saygılı ve ikili ilişkiler de gayet güzel seviyede." ifadelerini kullandı ve kadro daralmasının performansı etkilediğini sözlerine ekledi: "Sonuç olarak bugün dar bir kadroyla olmak zorundaydık."

Reis, geçen sezonki oyuncu uyumuna atıf yaparak yeni transferlerin zamana ihtiyaç duyduğunu da belirtti: "Geçen seneye baktığımızda oyuncular bu biraz daha kolaydı. Çünkü birbirleriyle beraber oynayan bir sene boyunca birbirlerini tanıyan oyuncular mevcuttu. Bize katılan birçok oyuncumuz oldu ve bu oyuncuların biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyebilirim."

