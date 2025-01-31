Samsunspor, 24 Saat Yaşayan Yeni Stadyum Projesi ile Gündemde

Samsunspor'dan 24 Saat Yaşayan Stadyum Planları

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, kulüp başkan vekili Veysel Bilen önderliğinde yeni bir stadyum inşa etmeyi hedefliyor. Bu stadyumun, 24 saat boyunca kullanılabilir olacağı ve kulübün gelir kaynaklarını artıracağı belirtiliyor.

Stad ile İlgili Yoğun Talep

Bilen, yeni stadyum için taraftarlardan yoğun bir talep aldıklarını vurguladı. Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ın da Samsunspor'un kaynakları ile yeni bir stat inşa etme düşüncesinin olduğunu ifade etti. Bilen, "Günün her saati kullanılabilecek, şehrin katma değerine katkıda bulunacak bir stadyum hayalini taşıyoruz," dedi.

Projenin Detayları ve Geçmişi

Bilen, iki yıl önce stadyum için yer araştırması yaptıklarını ancak o dönemde uygun yerler bulamadıklarını açıkladı. Yönetimsel değişikliklerin de projeyi etkilediğini belirtirken, başkanın hayalinin bu projeyi ilerletmek olduğunu söyledi.

Siyasi Destek Beklentisi

Bilen, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile diğer siyasilerin bu hayali destekleyeceğine inanıyor. "Şehrin içinde, taraftarların maç günü düğün heyecanı ile stada gelmeleri için gerekli ortamı sağlayacak bir tesis hayal ediyoruz," diyerek şehrin hem eğlence hem de iş alanı olarak değerlendirileceği mesajını aktardı.

Örnek Projeler ve Gelecek Umutları

Bilen, bu tür projelerin uluslararası örneklerinden de bahsetti. Özellikle Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki projeye dikkat çekerek, Samsun'un da böyle bir stada sahip olmasını umut ettiklerini dile getirdi. "Bu çağrımıza yönelik destek bekliyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, basın mensuplarına açıklamada bulundu.