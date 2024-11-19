Samsunspor, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Takım, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenman, Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmanın süresi, yaklaşık 1 saat 15 dakika olarak belirlendi.

Futbolcular, antrenmana ısınma hareketleri ile başladıktan sonra 5'e 2 oyunu ile yarı saha çift kale maç yaptılar. Ancak, ülkelerinin milli takımlarında bulunan futbolcular antrenmanda yer almadı.

Samsunspor, Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda futbolcular ısınma koşusu yaptı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda futbolcular ısınma koşusu yaptı.