Samsunspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklara Hız Kesmeden Devam Ediyor

Samsunspor, Çaykur Rizespor karşılaşması için hazırlıklara hızla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 17:24
Samsunspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklara Hız Kesmeden Devam Ediyor

Samsunspor, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, 22 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün yapmış olduğu açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda teknik direktör Thomas Reis yönetiminde futbolcular, dar alanda top kapma, rondo ve 2 takımlı turnuva çalışmaları yaptı.

Samsun temsilcisi, yarınki antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü sahasında...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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