Samsunspor'dan Konyaspor Maçı Hakemine Sert Tepki

Samsunspor Kulübü'nden Tepki Açıklaması

Kırmızı-beyazlı ekibin, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından, hakem Oğuzhan Çakır'a yönelik sert eleştiriler geldi.

Geçmişteki Hatalar Devam Ediyor

Kulüp, yaptığı yazılı açıklamada, önceki sezonlarda yaşanan hakem hatalarının bu maçta da sürdüğünü ifade etti. Hakem Çakır'ın, bariz penaltı pozisyonlarını göz ardı ettiği iddia edildi.

Açıklama ve Talepler

Açıklamada, "Açık şekilde verilen ve verilmeyen hatalı kararlar sonucunda takımımız ve teknik ekibimizin tüm çabaları boşa gitmiştir. Geçtiğimiz sezonda yaptığımız çağrıyı yineliyoruz, temiz, adil ve eşit futbolu tüm takımlar için talep ediyoruz." denildi. Kulüp, gelecekteki müsabakalarda benzer konuların takipçisi olacağını da duyurdu.