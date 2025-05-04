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Samsunspor, Eyüpspor'u 3-0 Geçerek Avrupa İddiasını Sürdürdü

Samsunspor, ikas Eyüpspor'u 3-0 yenerek Avrupa kupalarına katılma hedefini güçlendirdi. Başkan Yıldırım galibiyeti değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 19:27
Samsunspor, Eyüpspor'u 3-0 Geçerek Avrupa İddiasını Sürdürdü

Samsunspor, Avrupa Hedefine Bir Adım Daha Yaklaştı

Trendyol Süper Lig'de, ikas Eyüpspor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet alan Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten Mutlu Olduk

Yıldırım, galibiyetin ardından çok mutlu olduklarını ve maç için çok iyi hazırlandıklarını belirtti. "Oyuncularımda mükemmel bir istek var ama biliyorsunuz, maç oynanmadan sonucu belli olmuyor. Eyüpspor da bizim kadar yenmek istiyordu. Avrupa iddiasını sürdürmek için bugün biz daha fazla istedik, daha fazla çalıştık, koştuk. Sonuçta haklı bir galibiyet aldık." dedi.

Avrupa Kupalarına Katılma Hedefi

Yıldırım, Avrupa kupalarına katılma hedeflerinin devam ettiğini vurgulayarak, "İnşallah olacak. Şimdi akşam Fenerbahçe-Beşiktaş maçı var. Orada da biz Fenerbahçe'nin galip gelmesini isteyeceğiz. Beşiktaş'la aramız açılsın." şeklinde ifade etti.

Rakipler Zor Maçlarla Karşılaşacak

Samsunspor’un önündeki rakiplerin zor maçlara çıkacağını belirten Yıldırım, "Başakşehir haftaya Fenerbahçe ile oynayacak. Yani rakiplerimizin zor maçları var. Biz de kümede kalmaya uğraşan Sivasspor, sonrasında Trabzonspor ile oynayacağız. Ardından da Kayserispor ile oynayacağız. Belki son maç onlar için çok önemli olmayabilir. Genç oyuncularla çıkabilirler. 3 maçta 9 puan için sahaya çıkacağız." dedi.

Bir Dönüm Noktası

Üst üste yaşadıkları mağlubiyetlere rağmen ligdeki konumlarının fazla değişmediğini belirten Yıldırım, "Bu ligin kalitesinin de ne kadar kötü olduğunu gösterdi. 4 haftalık mağlubiyet sonrası hala üçüncü sıradayız. Allah'a şükür, ayağımıza gelmiş bu fırsatları değerlendirdik. Bodrum FK maçı, bizim için bir dönüm maçıydı. O maçı alınca gerçekten bir hayat verdi bize." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara Teşekkür

Yıldırım, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ederken, Samsunspor taraftarına destekleri için teşekkürlerini iletti.

Trendyol Süper Lig'de ikas Eyüpspor'u 3-0 yenen Samsunspor Kulübünün başkanı Yüksel Yıldırım...

Trendyol Süper Lig'de ikas Eyüpspor'u 3-0 yenen Samsunspor Kulübünün başkanı Yüksel Yıldırım, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig'de ikas Eyüpspor'u 3-0 yenen Samsunspor Kulübünün başkanı Yüksel Yıldırım...

Trendyol Süper Lig'de ikas Eyüpspor'u 3-0 yenen Samsunspor Kulübünün başkanı Yüksel Yıldırım, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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