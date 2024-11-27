Samsunspor Hedeflerini Yükseltiyor

Trendyol Süper Lig'in gözde ekiplerinden Reeder Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, kulüp hedeflerini adım adım yükselttiklerini duyurdu. Yıldırım, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada taraftarlara her zaman doğruları söyleme prensibine sadık kaldığını belirtti.

Transfer Teklifleri Gündemde

Yıldırım, Carlo Holse ve diğer oyunculara transfer teklifleri geldiğini ifade ederek, "Bu teklifler bizi mutlu ediyor. Bu sayede doğru işler yaptığımızı görüyoruz" dedi. Holse ve diğer önemli oyuncularının transfer durumuna da değinen Yıldırım, "Sezon sonuna kadar bu oyuncularımızı hiçbir yere vermiyoruz, bir yere gitme şansları yok. Rahat olun, her şey para değil" ifadesini kullandı.

Takımın Geleceği Parlak

Başkan Yıldırım, taraftarların takıma daha fazla sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Adım adım birlikte hedeflerimizi yükseltmeye başlıyoruz. Bu nedenle rahat olalım. Bize güvenin. Transfer tahtamız kapalı iken basit hatalar yapmayız. Artık takımımıza daha fazla sahip çıkma zamanı geldi. Çünkü Türkiye, bizi ve Samsunspor'u konuşuyor. Güzel bir gelecek var önümüzde. Her şey çok daha güzel olacak" şeklinde konuştu.

Gençlerin Gururu

Samsun'un yeni nesil ve gençliği, şimdi başı dik, göğsü önde ve mutlu bir şekilde 'Samsunsporluyum' diyor. Yıldırım, "Türkiye'de destekçisi en fazla artan kulüp artık Samsunspor. Bunu taraflı tarafsız herkes söylüyor, ne mutlu bizlere" diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.