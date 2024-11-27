DOLAR
34,65 -0,02%
EURO
36,45 -0,19%
ALTIN
2.950,72 -0,7%
BITCOIN
3.237.011,26 -2,08%

Samsunspor Hedeflerini Yükseltiyor

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kulübün hedeflerini yükseltmeye başladıklarını ve güzel bir geleceğin önlerinde olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:31
Samsunspor Hedeflerini Yükseltiyor

Samsunspor Hedeflerini Yükseltiyor

Trendyol Süper Lig'in gözde ekiplerinden Reeder Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, kulüp hedeflerini adım adım yükselttiklerini duyurdu. Yıldırım, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada taraftarlara her zaman doğruları söyleme prensibine sadık kaldığını belirtti.

Transfer Teklifleri Gündemde

Yıldırım, Carlo Holse ve diğer oyunculara transfer teklifleri geldiğini ifade ederek, "Bu teklifler bizi mutlu ediyor. Bu sayede doğru işler yaptığımızı görüyoruz" dedi. Holse ve diğer önemli oyuncularının transfer durumuna da değinen Yıldırım, "Sezon sonuna kadar bu oyuncularımızı hiçbir yere vermiyoruz, bir yere gitme şansları yok. Rahat olun, her şey para değil" ifadesini kullandı.

Takımın Geleceği Parlak

Başkan Yıldırım, taraftarların takıma daha fazla sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Adım adım birlikte hedeflerimizi yükseltmeye başlıyoruz. Bu nedenle rahat olalım. Bize güvenin. Transfer tahtamız kapalı iken basit hatalar yapmayız. Artık takımımıza daha fazla sahip çıkma zamanı geldi. Çünkü Türkiye, bizi ve Samsunspor'u konuşuyor. Güzel bir gelecek var önümüzde. Her şey çok daha güzel olacak" şeklinde konuştu.

Gençlerin Gururu

Samsun'un yeni nesil ve gençliği, şimdi başı dik, göğsü önde ve mutlu bir şekilde 'Samsunsporluyum' diyor. Yıldırım, "Türkiye'de destekçisi en fazla artan kulüp artık Samsunspor. Bunu taraflı tarafsız herkes söylüyor, ne mutlu bizlere" diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çaykur Rizespor, Kayserispor Maçına Kilitlendi
2
Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv Maçına Hazır!
3
Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu ile Yeni Sözleşme İmzaladı
4
Ronaldo ve Messi'nin arasını açacak olay sözler
5
Drunen, Kadın Motokros'un Zirvesine Yerleşti
6
2024 Paris Olimpiyatları: Kaylee McKeown Yeniden Tarih Yazdı
7
Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar: "Maccabi Maçı Önceliğimiz"

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı