Samsunspor, Hollanda'daki Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda kampında yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanın süresi 1 saat 30 dakika olarak belirlendi.

Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ile başlamış; ardından futbolcular, kuvvet, dayanıklılık koşusu, dar alanda oyun ve rondo çalışmaları gerçekleştirmiştir. Ancak, antrenman sırasında Lubomir Satka'nın takımdan ayrı koşu yaptığı kaydedilmiştir.

Karadeniz ekibi, akşam saatlerinde gerçekleştireceği ikinci antrenmanla kamp çalışmalarını sürdürecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda kampında yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Van Drongelen (sağda) ile Marius Mouandilmadji kuvvet çalışması yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda kampında yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Van Drongelen (sağda) ile Marius Mouandilmadji kuvvet çalışması yaptı.