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Samsunspor ile Beşiktaş Arasındaki Maçta Dikkat Çeken Notlar

Samsunspor-Beşiktaş mücadelesinde teknik direktörlerin stratejileri ve oyuncu performansları öne çıktı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 22:25
Samsunspor ile Beşiktaş Arasındaki Maçta Dikkat Çeken Notlar

Samsunspor-Beşiktaş Maçı Notları

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenerek büyük bir başarı elde eden kadrosunu, Samsunspor karşısında da sahaya sürdü.

Van Bronckhorst'un Stratejisi

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında, Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray karşısında farklı bir galibiyetle sahaya çıkan ilk 11'ini koruyarak Samsunspor müsabakasına hazırlandı. Kalede Mert Günok'u tercih eden Hollandalı teknik adam, savunmada Masuaku, Colley, Paulista ve Svensson'u görevlendirdi.

Orta sahada Al Musrati, Rafa Silva ve Fernandes'in yanı sıra kanatlarda Semih Kılıçsoy ve Rashica'yı kullanarak, gol yollarında ise Ciro Immobile'e güvendi.

Reis'in Samsunspor'daki İlk Maçı

Samsunspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis, Markus Gisdol'un ayrılışının ardından Beşiktaş maçında takımın başında ilk resmi görevine çıktı. Reis, kalede Okan Kocuk'a, savunmada ise Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen ve Bola'dan oluşan bir dörtlü kurdu. Orta sahada Benasser, Ntcham ve Holse'yi tercih eden Reis, kanatlarda Muja ve Schinler'e yer vererek gol yollarında Moundilmadji'yi öne çıkardı.

Maç, 33 bin 919 kişilik Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirildi ve yaklaşık 27 bin biletli seyirci stadyumu doldurdu.

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