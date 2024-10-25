Samsunspor, Kasımpaşa ile Deplasmanda Karşılaşacak

Samsunspor, Kasımpaşa'ya Konuk Oluyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek. Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Çağdaş Altay tarafından yönetilecek.

Samsunspor'un Performansı

Süper Lig'de geride kalan 9 maçta, Samsunspor 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak toplamda 19 puan topladı ve ligde üçüncü sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, Kasımpaşa'yı yenerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Kasımpaşa'nın Durumu

Öte yandan Kasımpaşa, ligdeki 9 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 11 puan toplayarak dokuzuncu sırada yer alıyor.

Bu mücadele, iki takım için de oldukça önemli bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.