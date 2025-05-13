Samsunspor, Sivasspor Maçına Hazırlıklarla Devam Ediyor

Samsunspor, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, toplamda 1 saat 20 dakika sürdü. Futbolcular, antrenmana ısınma koşusuyla başlayarak, ardından dar alanda oyun ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam etti.

Günün finali ise taktik çalışmalarıyla yapıldı. Karadeniz ekibi, önümüzdeki günlerde Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etmek için yine sahada olacak.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Marius Mouandilmadji (sağda) ile Van Drongelen (solda) bir pozisyonda mücadele etti.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Marius Mouandilmadji (sağda) ile Van Drongelen (solda) bir pozisyonda mücadele etti.