DOLAR
37,9 0%
EURO
41,06 0%
ALTIN
3.766,88 0%
BITCOIN
3.121.241,71 0,16%

Samsunspor Teknik Direktörü Reis: 'Futbol adına berbat bir maç oldu'

Samsunspor, Kasımpaşa'ya 2-0 yenildi. Teknik direktör Thomas Reis, maç sonrası futbolu eleştirdi.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 18:51
Samsunspor Teknik Direktörü Reis: 'Futbol adına berbat bir maç oldu'

Samsunspor Kasımpaşa Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maç sonrasında futbol adına çok olumsuz bir değerlendirme yaptı.

Maç Sonrası Basın Toplantısı

Yeni 19 Mayıs Stadı'nda gerçekleşen basın toplantısında, üzüntüsünü dile getiren Reis, takımının kötü bir gün geçirdiğini belirtti. "Her iki taraf açısından futbol adına berbat bir maç oldu. Gerek pas anlamında, gerekse ofansif ve defansif anlamda çok kötüydük," dedi.

Reis, maçı ayrıntılı olarak değerlendireceklerini ve sonrasında Antalyaspor maçı için hazırlıklara en iyi şekilde başlayacaklarını vurguladı. Ayrıca, taraftarlarından özür dileyerek, desteklerinin önemine dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Reeder Samsunspor ile Kasımpaşa, Samsun Yeni 19 Mayıs...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Reeder Samsunspor ile Kasımpaşa, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı. Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Real Madrid, Leganes'i 3-2 Yenerken Arda Güler'in Penaltısı Tartışmalara Neden Oldu
2
Galatasaray Başkan Vekili Hatipoğlu'ndan Beşiktaş Maçı Sonrası Sert Açıklamalar
3
Sabalenka, Miami Açık'ta Şampiyonluğu Elde Etti!
4
Romanya'da Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası Sona Erdi
5
Geleneksel Sporlar Camiası İftarda Buluştu ve Umut Dağıttı
6
Oxlade-Chamberlain: 'Büyük maçlarda etkili oynadık'
7
Anadolu Efes, Baskonia’yı Farkla Geçti: 92-76

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!