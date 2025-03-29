Samsunspor Teknik Direktörü Reis: 'Futbol adına berbat bir maç oldu'

Samsunspor Kasımpaşa Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maç sonrasında futbol adına çok olumsuz bir değerlendirme yaptı.

Maç Sonrası Basın Toplantısı

Yeni 19 Mayıs Stadı'nda gerçekleşen basın toplantısında, üzüntüsünü dile getiren Reis, takımının kötü bir gün geçirdiğini belirtti. "Her iki taraf açısından futbol adına berbat bir maç oldu. Gerek pas anlamında, gerekse ofansif ve defansif anlamda çok kötüydük," dedi.

Reis, maçı ayrıntılı olarak değerlendireceklerini ve sonrasında Antalyaspor maçı için hazırlıklara en iyi şekilde başlayacaklarını vurguladı. Ayrıca, taraftarlarından özür dileyerek, desteklerinin önemine dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Reeder Samsunspor ile Kasımpaşa, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı. Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.