Samsunspor'un Avrupa Hedefi Sürüyor: Başkan Vekili Bilen Açıklamalarda Bulundu

Samsunspor'un Avrupa Hedefi Sürüyor

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Avrupa kupalarına katılma hedeflerinin hala canlı olduğunu ve bu konuda iplerin kendi ellerinde olduğunu ifade etti.

Yapılan basın toplantısında Nuri Asan Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan Bilen, takımın son haftalarda gösterdiği düşüşü dile getirdi. Galatasaray karşısında 2-0 kaybettiklerini hatırlatarak, "Galatasaray'a karşı üç oyuncumuzdan yoksun çıkmak zorunda kaldık. Transfer yasağımız nedeniyle dar bir kadroyla mücadele etmekteyiz. İyi niyetle yerlerine oynayan oyuncularımız mücadele etti, ancak düzenimizi sağlayamadık. Bu sebeple evimizde kaybettik. Ancak, şundan eminim ki kaybettiğimiz takım, Süper Lig'de sadece bir kez mağlup olmuş ve şampiyonluğa oynayan iki takımdan biri" dedi.

Hedefe Ulaşmada İyimser Yaklaşım

Bilen, son haftalardaki mağlubiyetlere rağmen takımın hedeflerinden uzaklaşmadığını vurgulayarak, "Birkaç haftadır alamadığımız puanlar nedeniyle Samsunspor'un hedefinden uzaklaştığı izlenimi oluşabilir. Ancak bunu kabul etmiyoruz. Oyun ve tempo düşüşü geçici bir dönemde yaşanıyor. Evimizde Rizespor'a ve Antalya'da son dakikalarda yediğimiz gollere bağlı olarak bazı zorluklar yaşıyoruz. Yine de, teknik ekibimize, futbol direktörümüze ve oyuncularımıza güvenimiz tam" şeklinde konuştu.

Bilen son olarak, en yakın rakiplerinin 1 puan önlerinde olduklarını belirterek, "Görünüşe göre üçüncülük ya da dördüncülük rekabetimiz devam edecek. İnşallah sezon sonunda hedeflediğimiz Avrupa kupalarından birine katılmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Reeder Samsuspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Reeder Samsuspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.