DOLAR
38,06 0,25%
EURO
43,49 0,44%
ALTIN
4.042,62 1,21%
BITCOIN
3.216.957,93 -0,32%

Samsunspor'un Avrupa Hedefi Sürüyor: Başkan Vekili Bilen Açıklamalarda Bulundu

Samsunspor Başkanı Veysel Bilen, Avrupa hedefinin hala sürdüğünü belirtti ve takımın durumu hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 17:05
Samsunspor'un Avrupa Hedefi Sürüyor: Başkan Vekili Bilen Açıklamalarda Bulundu

Samsunspor'un Avrupa Hedefi Sürüyor

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Avrupa kupalarına katılma hedeflerinin hala canlı olduğunu ve bu konuda iplerin kendi ellerinde olduğunu ifade etti.

Yapılan basın toplantısında Nuri Asan Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan Bilen, takımın son haftalarda gösterdiği düşüşü dile getirdi. Galatasaray karşısında 2-0 kaybettiklerini hatırlatarak, "Galatasaray'a karşı üç oyuncumuzdan yoksun çıkmak zorunda kaldık. Transfer yasağımız nedeniyle dar bir kadroyla mücadele etmekteyiz. İyi niyetle yerlerine oynayan oyuncularımız mücadele etti, ancak düzenimizi sağlayamadık. Bu sebeple evimizde kaybettik. Ancak, şundan eminim ki kaybettiğimiz takım, Süper Lig'de sadece bir kez mağlup olmuş ve şampiyonluğa oynayan iki takımdan biri" dedi.

Hedefe Ulaşmada İyimser Yaklaşım

Bilen, son haftalardaki mağlubiyetlere rağmen takımın hedeflerinden uzaklaşmadığını vurgulayarak, "Birkaç haftadır alamadığımız puanlar nedeniyle Samsunspor'un hedefinden uzaklaştığı izlenimi oluşabilir. Ancak bunu kabul etmiyoruz. Oyun ve tempo düşüşü geçici bir dönemde yaşanıyor. Evimizde Rizespor'a ve Antalya'da son dakikalarda yediğimiz gollere bağlı olarak bazı zorluklar yaşıyoruz. Yine de, teknik ekibimize, futbol direktörümüze ve oyuncularımıza güvenimiz tam" şeklinde konuştu.

Bilen son olarak, en yakın rakiplerinin 1 puan önlerinde olduklarını belirterek, "Görünüşe göre üçüncülük ya da dördüncülük rekabetimiz devam edecek. İnşallah sezon sonunda hedeflediğimiz Avrupa kupalarından birine katılmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Reeder Samsuspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın...

Reeder Samsuspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Reeder Samsuspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın...

Reeder Samsuspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selectum Junior World Cup Antalya: Futbolun Yıldızları Yarışıyor
2
Süper Lig Şampiyonları Divan Başkanları Trabzon'da Toplandı
3
Fenerbahçe Efsaneleri ve Schalke 04 Eski Oyuncuları Almanya'da Dostluk Maçı Yapacak
4
Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor
5
Shimano, 2025'te Türkiye'nin Uluslararası Bisiklet Yarışlarına Servis Hizmeti Verecek
6
Göztepe, Beşiktaş'ı 3-1 Yenerek Yarı Finale Yükseldi

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor