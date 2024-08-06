Samsunspor'un Geleceği Parlak: Başkan Vekili Bilen'den Güçlü Mesajlar

Samsunspor'dan Umut Dolu Mesajlar

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’un başkan vekili Veysel Bilen, 2024-2025 sezonunun ivme kazanacağına inandığını dile getirdi.

Sezona Merhaba Etkinliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen “sezona merhaba” etkinliği, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğe Veysel Bilen ve kulübün futbol direktörü Fuat Çapa, teknik direktör Thomas Reis ile TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan katıldı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Veysel Bilen, konuşmasında, spor medyasının Samsunspor'un önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Ayrıca FIFA tarafından kulübe uygulanan 2 dönemlik transfer yasağını hatırlatarak, “(Biz bize yeteriz) mottosuyla bu sezon birlik ve beraberlik içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Mücadele zor olacak. Ama 'Biz bitti demeden bitmez' diyoruz.” dedi.

Bilen, takım ruhunu oluşturarak ve inançlarını yüksek tutarak taraftarlarıyla birlikte 2024-2025 sezonunda başarı hedeflediklerini belirtti.

Başarı Dilekleri

Kemal Çağlayan, TSYD olarak Türk sporuna önemli katkılarda bulunduklarını vurgulayarak, “Yeni sezona merhaba etkinliğinde Samsunspor’a ve tüm spor kulüplerine başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Etkinliğe Samsun Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu ve Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Zekeriya Özkan gibi önemli isimler de katıldı. Ayrıca, TSYD Samsun Şube Başkanı Murat Sandıkçı, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Güven, Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü Haluk Tan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı ile ulusal ve yerel basın mensupları da etkinlikte yer aldı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Sosyal Tesisleri'nde, "sezona merhaba" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Sosyal Tesisleri'nde, "sezona merhaba" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdi.