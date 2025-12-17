DOLAR
Şanlıurfa Büyükşehir Yüzme Takımı 1 Kupa, 48 Madalya Kazandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yüzme kurslarından yetişen 12 sporcu, Okul Sporları'nda 1 kupa ve toplam 48 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:40
Şanlıurfa Büyükşehir Yüzme Takımı 1 Kupa, 48 Madalya Kazandı

Şanlıurfa Büyükşehir Yüzme Takımı 1 Kupa, 48 Madalya Kazandı

Gençler ve yıldızlarda büyük başarı — 12 sporcu bölge yarışlarına hak kazandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik düzenlediği yüzme kurslarında yetişen sporcular, Okul Sporları İl Yüzme Yarışmaları’nda büyük başarı elde etti. Takım, yarışlardan toplam 1 kupa ve 48 madalya ile döndü.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki yüzme havuzlarında altyapı eğitimi alan sporcular, okulları adına katıldıkları gençler ve yıldızlar kategorilerinde derece yaptı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcuları 12 sporcu ile katıldığı yarışmalarda 21 altın, 9 gümüş, 12 bronz ve 6 krom madalya olmak üzere toplam 48 madalya kazandı.

Yarışmalarda elde edilen derecelerle sporcular, bölge yarışmalarına katılma hakkı kazandı.

Yusuf Can Geran şöyle konuştu: "Şanlıurfa’da düzenlenen gençler ve yıldızlar kategorisindeki yüzme yarışmalarına 12 sporcu ile katıldık. Sporcularımız toplamda 48 madalya ve 1 kupa kazanarak bizleri gururlandırdı. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür ediyorum".

Yarışmalarda derece elde ederek bölge yarışmalarına katılma hakkı kazanan sporcular da kendilerine sağlanan imkan ve desteklerden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür etti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPORCULARI 1 KUPA İLE 48 MADALYA KAZANDI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPORCULARI 1 KUPA İLE 48 MADALYA KAZANDI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPORCULARI 1 KUPA İLE 48 MADALYA KAZANDI

